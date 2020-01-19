Заинтересовавший «Кайрат» участник ЧМ-2018 по футболу объявил об уходе из своего клуба
Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски, которым интересуется «Кайрат», объявил об уходе из болгарского «Лудогорца», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски, которым интересуется «Кайрат», объявил об уходе из болгарского «Лудогорца», передает корреспондент Vesti.kz.
27-летний футболист через Instagram попрощался с партнерами по теперь уже бывшей команде, персоналом клуба и болельщиками. В «Лудогорце» Гуральски выступал два с половиной сезона и дважды становился чемпионом Болгарии.
Ранее стало известно, что Гуральски может перейти в «Кайрат». Болгарские СМИ сообщали, что трансфер обойдется алматинцам в миллион евро, а сегодня, 19 января, стали известны детали перехода.
За сборную Польши Гуральски забил один гол в 13 матчах. На чемпионате мира-2018 он выходил в двух играх. В отборочном цикле Евро-2020 Гуральски провел четыре матча и помог команде выйти в финальную стадию.
В это межсезонье «Кайрат» пока подписал только одного новичка — полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна, который ранее выступал за «Жетысу». Сейчас алматинцы проводят сбор в Турции.