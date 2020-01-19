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16:26 (мск), источник: Vesti.kz

Заинтересовавший «Кайрат» участник ЧМ-2018 по футболу объявил об уходе из своего клуба

Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски, которым интересуется «Кайрат», объявил об уходе из болгарского «Лудогорца», передает корреспондент Vesti.kz.

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27-летний футболист через Instagram попрощался с партнерами по теперь уже бывшей команде, персоналом клуба и болельщиками. В «Лудогорце» Гуральски выступал два с половиной сезона и дважды становился чемпионом Болгарии.

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Ранее стало известно, что Гуральски может перейти в «Кайрат». Болгарские СМИ сообщали, что трансфер обойдется алматинцам в миллион евро, а сегодня, 19 января, стали известны детали перехода.

За сборную Польши Гуральски забил один гол в 13 матчах. На чемпионате мира-2018 он выходил в двух играх. В отборочном цикле Евро-2020 Гуральски провел четыре матча и помог команде выйти в финальную стадию.

В это межсезонье «Кайрат» пока подписал только одного новичка — полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна, который ранее выступал за «Жетысу». Сейчас алматинцы проводят сбор в Турции.

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