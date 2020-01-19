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16:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о трансфере участника чемпионата мира по футболу

Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.

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Последней командой Гуральски был «Лудогорец», за который он выступал с августа 2017 года.

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В составе клуба из Разграда поляк дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Болгарии, а также дебютировал в Лиге чемпионов.

На родине Гуральски выступал за «Ягеллонию», плоцкую «Вислу», «Викторию» из Короново и «Завишу». В составе сборной хавбек дебютировал в ноябре 2016 года и на данный момент забил один гол в 13 матчах, а летом 2018 года выступил на чемпионате мира в России.

Контракт 27-летнего Гуральски с «Кайратом» рассчитан на три года. Другие детали трансфера пока не уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Кайрата» Гуральски стал вторым новичком в межсезонье — ранее серебряный призер КПЛ подписал полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна, который предыдущие два сезона выступал за «Жетысу». Сейчас алматинцы проводят сбор в Турции.

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