«Кайрат» объявил о трансфере участника чемпионата мира по футболу
Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.
Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.
Последней командой Гуральски был «Лудогорец», за который он выступал с августа 2017 года.
В составе клуба из Разграда поляк дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Болгарии, а также дебютировал в Лиге чемпионов.
На родине Гуральски выступал за «Ягеллонию», плоцкую «Вислу», «Викторию» из Короново и «Завишу». В составе сборной хавбек дебютировал в ноябре 2016 года и на данный момент забил один гол в 13 матчах, а летом 2018 года выступил на чемпионате мира в России.
Контракт 27-летнего Гуральски с «Кайратом» рассчитан на три года. Другие детали трансфера пока не уточняются.
Для «Кайрата» Гуральски стал вторым новичком в межсезонье — ранее серебряный призер КПЛ подписал полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна, который предыдущие два сезона выступал за «Жетысу». Сейчас алматинцы проводят сбор в Турции.