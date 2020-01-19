Ребич принес «Милану» победу над «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в воскресенье на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Ребич забил первый, а также победный мячи своей команды на 48-й и 90-й минутах. Также у «россонери» отличился Тео Эрнандес (71). У «Удинезе» голы забили Йенс Ларсен (6) и Кевин Лазанья (85).