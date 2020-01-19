Ребич принес «Милану» победу над «Удинезе» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Милан» благодаря дублю Анте Ребича переиграл дома «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Милан» благодаря дублю Анте Ребича переиграл дома «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Ребич забил первый, а также победный мячи своей команды на 48-й и 90-й минутах. Также у «россонери» отличился Тео Эрнандес (71). У «Удинезе» голы забили Йенс Ларсен (6) и Кевин Лазанья (85).
«Милан» одержал вторую победу подряд, набрал 28 очков и идет на восьмом месте в таблице серии А. «Удинезе» (24 очка) занимает 13-ю строчку. «Зебры» прервали серию из трех побед.
|Стефано Пиоли
|Лука Готти
|Анте Ребич(Андреа Конти)
|48′
|Йенс Стрюгер Ларсен
|6′
|Тео Эрнандез
|71′
|Кевин Лазанья(Йенс Стрюгер Ларсен)
|85′
|Анте Ребич
|90+3′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Хуан Муссо
|12
|Андреа Конти
62′
|5
|Уильям Трост-Эконг
|13
|Алессио Романьоли
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
|19
|Тео Эрнандез
|50
|Родригу Бекао
|24
|Симон Кьер
|6
|Секу Фофана
|4
|Исмаэль Беннасер
40′
|38
|Роландо Мандрагора
|79
|Франк Кессье
|10
|Родриго де Пауль
|17
|Рафаэл Леан
|15
|Кевин Лазанья
|21
|Златан Ибрагимович
80′
|17
|Брам Найтинк
78′
|5
|Джакомо Бонавентура
45′
|30
|Илия Несторовски
|18
|Анте Ребич
|12
|Кен Сема
27′88′
|7
|Самуэль Кастильехо
7′77′
|18
|Хидде тер Авест
|33
|Раде Крунич
|7
|Стефано Окака Чука
90′
|87
|Себастьен Де Майо
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Пайретто(Италия)