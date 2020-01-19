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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ребич принес «Милану» победу над «Удинезе» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Милан» благодаря дублю Анте Ребича переиграл дома «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в воскресенье на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Ребич забил первый, а также победный мячи своей команды на 48-й и 90-й минутах. Также у «россонери» отличился Тео Эрнандес (71). У «Удинезе» голы забили Йенс Ларсен (6) и Кевин Лазанья (85).

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«Милан» одержал вторую победу подряд, набрал 28 очков и идет на восьмом месте в таблице серии А. «Удинезе» (24 очка) занимает 13-ю строчку. «Зебры» прервали серию из трех побед.

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Милан
3:2
Первый тайм: 0:1
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 2019.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Стефано ПиолиЛука Готти
Голы
Анте Ребич(Андреа Конти)48′
Йенс Стрюгер Ларсен6′
Тео Эрнандез71′
Кевин Лазанья(Йенс Стрюгер Ларсен)85′
Анте Ребич90+3′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Хуан Муссо
12Андреа Конти
62′
5Уильям Трост-Эконг
13Алессио Романьоли
19Йенс Стрюгер Ларсен
19Тео Эрнандез
50Родригу Бекао
24Симон Кьер
6Секу Фофана
4Исмаэль Беннасер
40′
38Роландо Мандрагора
79Франк Кессье
10Родриго де Пауль
17Рафаэл Леан
15Кевин Лазанья
21Златан Ибрагимович
80′
17Брам Найтинк
78′
5Джакомо Бонавентура
45′
30Илия Несторовски
18Анте Ребич
12Кен Сема
27′88′
7Самуэль Кастильехо
7′77′
18Хидде тер Авест
33Раде Крунич
7Стефано Окака Чука
90′
87Себастьен Де Майо
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)12
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
17Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЛука Пайретто(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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