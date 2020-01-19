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18:10 (мск), источник: Sport24

Матчи «Милана» — веселье: 3 камбэка, пушка Тео, привоз Доннаруммы. У Златана — 150-я победа в Италии

Шевченко смотрел с трибуны «Сан-Сиро».

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Источник: AP 2020

На «Сан-Сиро» идеально разогрели воскресенье в Серии А.

Ибрагимович еще на прошлой неделе предупреждал, почему встречу «Милана» и «Удинезе» нельзя пропускать. «Праздновать как бог я буду на “Сан-Сиро”, а не здесь», — по-королевски бросил Златан, забив впервые после возвращения в Италию.

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В субботу швед снова вытеснил из основы Кшиштофа Пентека (кажется, трансфер поляка на выход очень близок), но не поучаствовал ни в одном из голов. Шоу делали другие:

  • Джанлуиджи Доннарумма, который в самом начале зачем-то выбросился к угловому флагу, опоздал к мячу и сбил Кевина Ласанью. После этого Йенсу Ларсену оставалось не промахнуться по пустым воротам.
  • Тео Эрнандес, забивший после роскошного удара с лета. Это его пятый гол в сезоне. Эрнандес — самый результативный игрок «Милана» этого сезона.
  • Наконец, Анте Ребич. Хорват заменил Бонавентуру в начале второго тайма и забил через две минуты. А на 93-й принес победу, оформив дубль. Это его первые голы за «Милан»: «Наконец-то показал, на что способен. Важные три очка, но нам нужно продолжать в том же духе. Златан, Кьер и Бегович помогают команде советами, результаты наладились. Не хочу загадывать — нужно просто двигаться шаг за шагом и набирать очки».
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0:1, 2:1, 2:2, 3:2 — «Милан» все-таки разобрался с «Удинезе» и теперь в одном очке от зоны Лиги Европы (правда, у «Кальяри» матч в запасе). А Златан быстрее всех в истории покорил отметку в 150 побед в 222 матчах Серии А.

Андрей Шевченко доволен: «Возвращаться на “Сан-Сиро” всегда прекрасно».

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Милан
3:2
Первый тайм: 0:1
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 2019.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Стефано ПиолиЛука Готти
Голы
Анте Ребич(Андреа Конти)48′
Йенс Стрюгер Ларсен6′
Тео Эрнандез71′
Кевин Лазанья(Йенс Стрюгер Ларсен)85′
Анте Ребич90+3′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Хуан Муссо
12Андреа Конти
62′
5Уильям Трост-Эконг
13Алессио Романьоли
19Йенс Стрюгер Ларсен
19Тео Эрнандез
50Родригу Бекао
24Симон Кьер
6Секу Фофана
4Исмаэль Беннасер
40′
38Роландо Мандрагора
79Франк Кессье
10Родриго де Пауль
17Рафаэл Леан
15Кевин Лазанья
21Златан Ибрагимович
80′
17Брам Найтинк
78′
5Джакомо Бонавентура
45′
30Илия Несторовски
18Анте Ребич
12Кен Сема
27′88′
7Самуэль Кастильехо
7′77′
18Хидде тер Авест
33Раде Крунич
7Стефано Окака Чука
90′
87Себастьен Де Майо
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)12
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
17Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЛука Пайретто(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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