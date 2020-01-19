Матчи «Милана» — веселье: 3 камбэка, пушка Тео, привоз Доннаруммы. У Златана — 150-я победа в Италии
Шевченко смотрел с трибуны «Сан-Сиро».
Шевченко смотрел с трибуны «Сан-Сиро».
На «Сан-Сиро» идеально разогрели воскресенье в Серии А.
Ибрагимович еще на прошлой неделе предупреждал, почему встречу «Милана» и «Удинезе» нельзя пропускать. «Праздновать как бог я буду на “Сан-Сиро”, а не здесь», —
В субботу швед снова вытеснил из основы Кшиштофа Пентека (кажется, трансфер поляка на выход очень близок), но не поучаствовал ни в одном из голов. Шоу делали другие:
0:1, 2:1, 2:2, 3:2 — «Милан»
Андрей Шевченко доволен: «Возвращаться на “Сан-Сиро” всегда прекрасно».
|Стефано Пиоли
|Лука Готти
|Анте Ребич(Андреа Конти)
|48′
|Йенс Стрюгер Ларсен
|6′
|Тео Эрнандез
|71′
|Кевин Лазанья(Йенс Стрюгер Ларсен)
|85′
|Анте Ребич
|90+3′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Хуан Муссо
|12
|Андреа Конти
62′
|5
|Уильям Трост-Эконг
|13
|Алессио Романьоли
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
|19
|Тео Эрнандез
|50
|Родригу Бекао
|24
|Симон Кьер
|6
|Секу Фофана
|4
|Исмаэль Беннасер
40′
|38
|Роландо Мандрагора
|79
|Франк Кессье
|10
|Родриго де Пауль
|17
|Рафаэл Леан
|15
|Кевин Лазанья
|21
|Златан Ибрагимович
80′
|17
|Брам Найтинк
78′
|5
|Джакомо Бонавентура
45′
|30
|Илия Несторовски
|18
|Анте Ребич
|12
|Кен Сема
27′88′
|7
|Самуэль Кастильехо
7′77′
|18
|Хидде тер Авест
|33
|Раде Крунич
|7
|Стефано Окака Чука
90′
|87
|Себастьен Де Майо
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Пайретто(Италия)