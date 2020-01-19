Матчи «Милана» — веселье: 3 камбэка, пушка Тео, привоз Доннаруммы. У Златана — 150-я победа в Италии

Источник: AP 2020

На «Сан-Сиро» идеально разогрели воскресенье в Серии А.

Ибрагимович еще на прошлой неделе предупреждал, почему встречу «Милана» и «Удинезе» нельзя пропускать. «Праздновать как бог я буду на “Сан-Сиро”, а не здесь», — по-королевски бросил Златан, забив впервые после возвращения в Италию.

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В субботу швед снова вытеснил из основы Кшиштофа Пентека (кажется, трансфер поляка на выход очень близок), но не поучаствовал ни в одном из голов. Шоу делали другие:

Джанлуиджи Доннарумма, который в самом начале зачем-то выбросился к угловому флагу, опоздал к мячу и сбил Кевина Ласанью. После этого Йенсу Ларсену оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Тео Эрнандес, забивший после роскошного удара с лета. Это его пятый гол в сезоне. Эрнандес — самый результативный игрок «Милана» этого сезона.

Наконец, Анте Ребич. Хорват заменил Бонавентуру в начале второго тайма и забил через две минуты. А на 93-й принес победу, оформив дубль. Это его первые голы за «Милан»: «Наконец-то показал, на что способен. Важные три очка, но нам нужно продолжать в том же духе. Златан, Кьер и Бегович помогают команде советами, результаты наладились. Не хочу загадывать — нужно просто двигаться шаг за шагом и набирать очки».

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0:1, 2:1, 2:2, 3:2 — «Милан» все-таки разобрался с «Удинезе» и теперь в одном очке от зоны Лиги Европы (правда, у «Кальяри» матч в запасе). А Златан быстрее всех в истории покорил отметку в 150 побед в 222 матчах Серии А.