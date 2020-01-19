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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» проиграл российскому клубу в Турции

Кокшетауский «Окжетпес» уступил российской «Балтике» в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:2, а у казахстанского клуба забил полузащитник Алтынбек Сапаров. Для кокшетаусцев этот матч стал последним на УТС.

В прошлом сезоне «Окжетпес» занял седьмое место в КПЛ, а «Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге (второй уровень чемпионата России) и ушла на зимний перерыв на седьмой строчке из 20 клубов.

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