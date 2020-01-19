«Окжетпес» проиграл российскому клубу в Турции

Игра завершилась со счетом 1:2, а у казахстанского клуба забил полузащитник Алтынбек Сапаров. Для кокшетаусцев этот матч стал последним на УТС.

В прошлом сезоне «Окжетпес» занял седьмое место в КПЛ, а «Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге (второй уровень чемпионата России) и ушла на зимний перерыв на седьмой строчке из 20 клубов.