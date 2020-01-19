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18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 3:0, голы забили Борха Иглесиас (27-я минута), Хоакин (44) и Серхио Каналес (90+5).

Бетис
3:0
Первый тайм: 2:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 2019.01.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Benito Villamarin
Главные тренеры
РубиИманол Альгвасиль
Голы
Борха Иглесиас(Серхио Каналес)27′
Санчес Родригес Хоакин(Эмерсон)44′
Серхио Каналес(Андрес Гуардадо)90+5′
Составы команд
1Васкес Хоэль Роблес
1Алекс Ремиро
5Марк Бартра
3Диего Льоренте
16′
15Алекс Морено
69′
12Айен Муньос
22Эмерсон
90+1′
24Робен Ле Норман
23Аисса Манди
8Микель Мерино
32Эдгар Гонсалес
16Андер Гевара
10Серхио Каналес
10Микель Оярсабаль
18Андрес Гуардадо
23′
21Мартин Эдегор
24Карлес Аленья
68′
2Хосеба Сальдуа
80′
21Гвидо Родригес
18Андони Горосабель
9Борха Иглесиас
74′
7Кристиан Порту
71′
16Лорен Морон
9да Силва Виллиан Жозе
17Санчес Родригес Хоакин
82′
19Александр Исак
57′
11Кристиан Тельо
22Андер Барренечеа
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)7
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
8Фолы10
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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