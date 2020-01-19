«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 3:0, голы забили Борха Иглесиас (27-я минута), Хоакин (44) и Серхио Каналес (90+5).
|Руби
|Иманол Альгвасиль
|Борха Иглесиас(Серхио Каналес)
|27′
|Санчес Родригес Хоакин(Эмерсон)
|44′
|Серхио Каналес(Андрес Гуардадо)
|90+5′
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|1
|Алекс Ремиро
|5
|Марк Бартра
|3
|Диего Льоренте
16′
|15
|Алекс Морено
69′
|12
|Айен Муньос
|22
|Эмерсон
90+1′
|24
|Робен Ле Норман
|23
|Аисса Манди
|8
|Микель Мерино
|32
|Эдгар Гонсалес
|16
|Андер Гевара
|10
|Серхио Каналес
|10
|Микель Оярсабаль
|18
|Андрес Гуардадо
23′
|21
|Мартин Эдегор
|24
|Карлес Аленья
68′
|2
|Хосеба Сальдуа
80′
|21
|Гвидо Родригес
|18
|Андони Горосабель
|9
|Борха Иглесиас
74′
|7
|Кристиан Порту
71′
|16
|Лорен Морон
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|17
|Санчес Родригес Хоакин
82′
|19
|Александр Исак
57′
|11
|Кристиан Тельо
|22
|Андер Барренечеа
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)