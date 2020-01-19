Участник ЧМ-2018 по футболу прокомментировал свой переход в «Кайрат»

Источник: ocdn.eu

Футболист заключил трехлетний контракт с серебряным призером КПЛ. Другие детали перехода пока не уточняются.

«Приветствую болельщиков “Кайрат”. Я рад стать частью вашего клуба. Впереди меня ждет новый и интересный вызов. Я верю, что вместе мы добьемся много побед. Увидимся на поле!» — написал Гуральски.

Ранее Гуральски выступал за болгарский «Лудогорец», с которым дважды становился чемпионом страны. В составе сборной хавбек дебютировал в ноябре 2016 года и на данный момент забил один гол в 13 матчах, а летом 2018 года провел две игры на чемпионате мира в России.