Участник ЧМ-2018 по футболу прокомментировал свой переход в «Кайрат»
Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски обратился к болельщикам «Кайрата» после трансфера в алматинский клуб.
Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски обратился к болельщикам «Кайрата» после трансфера в алматинский клуб.
Футболист заключил трехлетний контракт с серебряным призером КПЛ. Другие детали перехода пока не уточняются.
«Приветствую болельщиков “Кайрат”. Я рад стать частью вашего клуба. Впереди меня ждет новый и интересный вызов. Я верю, что вместе мы добьемся много побед. Увидимся на поле!» — написал Гуральски.
Ранее Гуральски выступал за болгарский «Лудогорец», с которым дважды становился чемпионом страны. В составе сборной хавбек дебютировал в ноябре 2016 года и на данный момент забил один гол в 13 матчах, а летом 2018 года провел две игры на чемпионате мира в России.
Отметим, что для «Кайрата» Гуральски стал вторым новичком в межсезонье — ранее серебряный призер КПЛ подписал полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна, который предыдущие два сезона выступал за «Жетысу». Сейчас алматинцы проводят сбор в Турции.