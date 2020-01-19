«Бавария» разгромила «Герту» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Баварии» разгромили «Герту» в матче 18-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Баварии» разгромили «Герту» в матче 18-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая на поле «Герты», завершилась со счетом 4:0. Голы забили Томас Мюллер (60-я минута), Роберт Левандовский (73), Тьяго Алкантара (76) и Иван Перишич (84).
«Бавария», набрав 36 очков, вышла на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги, потеснив мёнхенгладбахскую «Боруссию» (35). «Герта» (19) идет на 14-м месте.
|Юрген Клинсманн
|Ханс-Дитер Флик
|Томас Мюллер(Иван Перишич)
|60′
|Роберт Левандовски
|73′
|Тиагу Алькантара(Леон Горецка)
|76′
|Иван Перишич(Томас Мюллер)
|84′
|22
|Руне Ярстейн
63′
|1
|Мануэль Нойер
|13
|Лукас Клюнтер
|5
|Бенжамен Павар
19′
|20
|Дедрик Боята
81′
|17
|Джером Боатенг
|21
|Марвин Платтенхардт
|27
|Давид Алаба
|25
|Джордан Торунарига
|6
|Тиагу Алькантара
|15
|Марко Груич
|14
|Иван Перишич
|18
|Сантьяго Аскасибар
|18
|Леон Горецка
|27
|Дави Зельке
|9
|Роберт Левандовски
|6
|Владимир Дарида
7′68′
|10
|Филиппе Коутинью
83′
|30
|Мариус Вольф
|11
|Микаэль Кюизанс
|16
|Явайро Дилросюн
82′
|19
|Альфонсо Дэйвис
80′
|17
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|Леон Даяку
|28
|Доди Лукебакио
82′
|25
|Томас Мюллер
87′
|14
|Паскаль Кепке
|22
|Серж Гнабри
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|19
|1
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Тобиас Штилер(Германия)