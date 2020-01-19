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20:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Герту» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Баварии» разгромили «Герту» в матче 18-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая на поле «Герты», завершилась со счетом 4:0. Голы забили Томас Мюллер (60-я минута), Роберт Левандовский (73), Тьяго Алкантара (76) и Иван Перишич (84).

«Бавария», набрав 36 очков, вышла на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги, потеснив мёнхенгладбахскую «Боруссию» (35). «Герта» (19) идет на 14-м месте.

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Герта
0:4
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Германия, Тур 1819.01.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Olympiastadion
Главные тренеры
Юрген КлинсманнХанс-Дитер Флик
Голы
Томас Мюллер(Иван Перишич)60′
Роберт Левандовски73′
Тиагу Алькантара(Леон Горецка)76′
Иван Перишич(Томас Мюллер)84′
Составы команд
22Руне Ярстейн
63′
1Мануэль Нойер
13Лукас Клюнтер
5Бенжамен Павар
19′
20Дедрик Боята
81′
17Джером Боатенг
21Марвин Платтенхардт
27Давид Алаба
25Джордан Торунарига
6Тиагу Алькантара
15Марко Груич
14Иван Перишич
18Сантьяго Аскасибар
18Леон Горецка
27Дави Зельке
9Роберт Левандовски
6Владимир Дарида
7′68′
10Филиппе Коутинью
83′
30Мариус Вольф
11Микаэль Кюизанс
16Явайро Дилросюн
82′
19Альфонсо Дэйвис
80′
17Максимилиан Миттельштедт
16Леон Даяку
28Доди Лукебакио
82′
25Томас Мюллер
87′
14Паскаль Кепке
22Серж Гнабри
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)19
1Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
0Угловые5
7Фолы15
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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