АЕК одержал пятую победу под руководством Карреры

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Автором забитого мяча стал Андре Симоеш, которому ассистировал Нелсон Оливейра. В начале второго тайма преимущество афинского клуба увеличил Оливейра с передачи Даньеле Верде. На 62-й минуте счёт до крупного довёл Элдер Лопеш с паса Петроса Манталоса.