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19 января, источник: ТАСС

«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 19 января. Футболисты «Ливерпуля» со счетом 2:0 победили «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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Источник: AP 2020

Счет на 14-й минуте открыл Вирджил ван Дейк. На 93-й минуте отличился Мохаммед Салах, голевую передачу сделал вратарь Алиссон. Последний раз голкипер «Ливерпуля» делал результативный пас в АПЛ в марте 2010 года, когда партнеру в матче с «Сандерлендом» (3:0) ассистировал Пепе Рейна. На 25-й минуте встречи главный арбитр Крэйг Поусон после просмотра видеоповтора отменил гол нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» одержал 150-ю победу под руководством главного тренера немца Юргена Клоппа, он возглавляет команду с октября 2015 года. «Ливерпуль» с Клоппом стал победителем Лиги чемпионов (2019) и финалистом турнира (2018), а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в текущем сезоне чемпионата Англии до 22 матчей (21 победа, одна ничья), установив рекорд по количеству встреч без поражений в одном сезоне в истории клуба. Ранее лучшим достижением команды из Ливерпуля в сезоне чемпионата Англии была беспроигрышная серия из 21 матча в сезоне-1933/34.

Клуб из Ливерпуля продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка в 22 матчах. «Манчестер Юнайтед» идет пятым, имея в активе 34 очка после 23 встреч.

В следующем матче подопечные Клоппа 23 января на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном», команда Уле Гуннара Сульшера днем ранее на домашнем поле примет «Бёрнли».

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Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2319.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппУле Гуннар Сульшер
Голы
Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)14′
Мохамед Салах(Алиссон)90+3′
Составы команд
1Алиссон
1Давид де Хеа
25′
66Трент Александр-Арнолд
29Аарон Ван-Биссака
26Эндрю Робертсон
2Виктор Линделеф
4Виргил ван Дейк
5Харри Магуайр
12Джо Гомес
17Фред
5Джорджиньо Вайналдум
31Неманья Матич
8′
14Джордан Хендерсон
9Антони Марсьяль
11Мохамед Салах
90+4′
21Дэниэл Джеймс
15Алекс Окслейд-Чемберлен
66′
53Брэндон Уильямс
74′
20Адам Лаллана
8Хуан Мануэль Мата
10Садио Мане
83′
23Люк Шоу
72′87′
27Дивок Ориги
20Диогу Далот
9Роберту Фирмину
83′
15Андреас Перейра
74′
3Фабинью
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
11Угловые5
7Фолы10
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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