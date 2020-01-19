«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 19 января. Футболисты «Ливерпуля» со счетом 2:0 победили «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура Английской
ТАСС, 19 января. Футболисты «Ливерпуля» со счетом 2:0 победили «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура Английской
Счет на 14-й минуте открыл Вирджил ван Дейк. На 93-й минуте отличился Мохаммед Салах, голевую передачу сделал вратарь Алиссон. Последний раз голкипер «Ливерпуля» делал результативный пас в АПЛ в марте 2010 года, когда партнеру в матче с «Сандерлендом» (3:0) ассистировал Пепе Рейна. На 25-й минуте встречи главный арбитр Крэйг Поусон после просмотра видеоповтора отменил гол нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
«Ливерпуль» одержал 150-ю победу под руководством главного тренера немца Юргена Клоппа, он возглавляет команду с октября 2015 года. «Ливерпуль» с Клоппом стал победителем Лиги чемпионов (2019) и финалистом турнира (2018), а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в текущем сезоне чемпионата Англии до 22 матчей (21 победа, одна ничья), установив рекорд по количеству встреч без поражений в одном сезоне в истории клуба. Ранее лучшим достижением команды из Ливерпуля в сезоне чемпионата Англии была беспроигрышная серия из 21 матча в сезоне-1933/34.
В следующем матче подопечные Клоппа 23 января на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном», команда Уле Гуннара Сульшера днем ранее на домашнем поле примет «Бёрнли».
|Юрген Клопп
|Уле Гуннар Сульшер
|Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)
|14′
|Мохамед Салах(Алиссон)
|90+3′
|1
|Алиссон
|1
|Давид де Хеа
25′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|29
|Аарон Ван-Биссака
|26
|Эндрю Робертсон
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Харри Магуайр
|12
|Джо Гомес
|17
|Фред
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|31
|Неманья Матич
8′
|14
|Джордан Хендерсон
|9
|Антони Марсьяль
|11
|Мохамед Салах
90+4′
|21
|Дэниэл Джеймс
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
66′
|53
|Брэндон Уильямс
74′
|20
|Адам Лаллана
|8
|Хуан Мануэль Мата
|10
|Садио Мане
83′
|23
|Люк Шоу
72′87′
|27
|Дивок Ориги
|20
|Диогу Далот
|9
|Роберту Фирмину
83′
|15
|Андреас Перейра
74′
|3
|Фабинью
|26
|Мэйсон Гринвуд
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)