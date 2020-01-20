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08:52 (мск), источник: Газета.Ру

Укрепили лидерство: как «Ливерпуль» разделался с МЮ

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» — о главном футбольном событии выходных.

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Источник: AP 2020

У главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа всегда были тяжелые отношения с «Манчестер Юнайтед».

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В последний раз его команда не смогла обыграть «красных дьяволов» (1:1) в матче первого круга и впервые в сезоне потеряла очки в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В преддверии домашней встречи на «Энфилде» немецкий специалист вновь критически высказался об оборонительном стиле «МЮ».

«Странно, когда ты противостоишь такой классной команде, как “Манчестер Юнайтед”, а она играет так, как играет. Не знаю, говорил ли я, что они всегда обороняются. Наверное, говорил. И это правда», — сказал тренер «Ливерпуля».

Клопп не стал делать изменения в составе по сравнению с прошлым матчем против лондонского «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), да и к чему это, когда команда выступает успешно, а список травмированных игроков не изменился. Даже наоборот, к принципиальному матчу смогли восстановиться полузащитник Фабиньо и защитник Жоэль Матип.

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Иначе дела обстояли у «МЮ». В кубковом матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) повреждение спины получил Маркус Рэшфорд.

Еще за несколько часов до игры появились слухи о том, что 22-летний форвард не смог восстановиться и во встрече участие не примет. Информация подтвердилась, когда стали известны составы клубов.

Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед», забивший 14 мячей в АПЛ, не попал в состав «красных дьяволов».

Вместо Рэшфорда в основу вышел Дэниэл Джеймс, а сама расстановка команды изменилась с 4−2−3−1 на игру с тремя центральными защитниками Виктором Линделефом, Люком Шоу и Гарри Магуайром, для которого этот матч стал первым в качестве полноправного капитана команды.

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Как и в игре первого круга, манкунианцы активно начали встречу. В ответ на это «Ливерпуль» не старался бежать в контратаку и предпочел не растрачивать силы в дебюте игры.

Терпение хозяев вознаградилось уже на 14-й минуте.

При подаче углового Вирджил ван Дейк почему-то сначала оказался рядом с Фредом, а затем оторвался от него и продавил миниатюрного Уильямса, который ниже защитника мерсисайдцев на 20 сантиметров. Голландец без проблем пробил головой и оставил Давида де Хеа не у дел.

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При следующем розыгрыше стандарта центральный защитник хозяев уже оказался под опекой более подходящего соперника — Магуайра. В этот раз ему уже не позволили замкнуть передачу.

Пропущенный мяч сильно охладил атакующее рвение «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» стал больше владеть мячом и выше работать в прессинге. При этом подопечным Уле-Гуннера Сульшера удалось минимизировать опасность от фланговых защитников соперника и тройки центральных хавбеков.

В середине тайма «Ливерпуль» мог увеличить счет. Ван Дейк столкнулся с Де Хеа в площади ворот. Главный арбитр Крейг Поусон не увидел в этом нарушения и дал командам продолжить игру. Роберто Фирмино обработал мяч и обводящим ударом отправил его в ворота. Отменить гол помогла Система видеопомощи арбитра (VAR), но пока футболисты «МЮ» спорили с судьей, желтую карточку за разговоры получил Де Хеа.

До перерыва хозяева вновь отличились, но уже в этот раз Жоржиньо Вейналдум залез в офсайд.

Без Рашфорда нападение «красных дьяволов» выглядело весьма хаотично. Игроки не совсем понимали, как развивать вектор редких атак. Поэтому не удивительно, что первый удар гости нанесли лишь к 40-й минуте.

По-настоящему опасный момент создали Антони Марсьяль и Аарон Ван-Биссака в концовке тайма. Француз сделал точный заброс на партнера по команде. Тот протолкнул мяч к центру вратарской, но Андреас Перейра не дотянулся до снаряда.

Вторую половину встречи игроки «МЮ» будто проспали. На 47-й минуте Салах простил соперников за нерасторопность. Мане по левому флангу оторвался от Ван-Биссаки и прострелил в штрафную площадь. Как египтянин не попал в створ — остается гадать.

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Затем уже опорная зона выпала из игры и позволила Джордану Хендерсону нанести мощный удар с линии штрафной. На этот раз мяч попал в штангу. Дальше свои шансы не использовали поочередно Садио Мане, Алекс Окслейд-Чемберлен и Фирмино.

Чудом сохранив минимальную разницу в счете, ближе к 60-й минуте «Манчестер Юнайтед» смог забрать мяч под свой контроль и стал создавать моменты у ворот «Ливерпуля». Марсьяль и Фред на двоих за десять минут создали четыре момента, однако либо игрокам не хватало точности при ударах, либо в игру уверенно вступал Алисон.

К середине тайма Сульшер наконец созрел для замен. В атаку манкунианцев вышли Хуан Мата и Мэйсон Гринвуд. В свою очередь, поле покинул Уильямс, и игра «МЮ» перешла на классическую схему 4−2−3−1. Это добавило команде уверенности в контроле мяча и заставило Клоппа также перестроить игру команды.

В последней десятиминутке поле покинули Мане и Фирмино. Убрав двух атакующих футболистов, немецкий специалист оставил в нападении Салаха и выпустил к нему Дивока Ориги. Центр же был укреплен благодаря выходу восстановившегося после травмы Фабиньо.

Концовку «Ливерпуль» провел нервную. Команды большую часть времени находились на половине поля хозяев, а команда Клоппа выбиралась из обороны лишь на мгновения немногочисленных контратак. Однако одна из таких и привела ко второму голу мерсисайдцев. После неудачного розыгрыша углового Алисон точной длинной передачей вывел Салаха практически один на один с де Хеа. Форвард оттеснил Джеймса, ворвался в штрафную и точно пробил в нижний угол ворот.

Бразильский голкипер стал первым за десять лет вратарем АПЛ, которому удалось записать на свой счет голевую передачу. До этого подобным успехом мог похвастаться Пепе Рейна, который в 2010 году ассистировал Фернандо Торресу во встрече с «Сандерлендом».

Итоговый счет матча — 2:0. «Ливерпуль» продлил серию без поражений в чемпионате Англии. При этом преследующие мерсисайдцев «Манчестер Сити» и «Лестера» потеряли очки в матчах с лондонским «Кристал Пэлас» (2:2) и «Бернли» (1:2) соответственно. Теперь отрыв от идущих вторыми «горожан» составляет 16 очков.

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После игры Клопп заявил, что доволен игрой команды на 85−90%, а также отметил хорошую игру команды в первом тайме.

«Просто невероятно, сколько энергии мы вложили. В иной день мы бы забили три раза в первом тайме, а во второй половине до 65-й минуты мы должны были действовать эффективнее. Но потом преимуществом завладел “Юнайтед”, они заиграли в хороший футбол, и нам пришлось защищаться», — цитирует специалиста «Би-би-си».

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Защитник «Юнайтед» Шоу считает, что его команда не заслужила такой исход.

«Были периоды, когда мы хорошо защищались, а в последние 30 минут “Манчестер Юнайтед” контролировал игру. Просто они использовали свои шансы, а мы нет. Мы оставались в игре вплоть до 90-й минуты», — сказал футболист.

С мнением игрока своей команды согласился и Сульшер. Норвежский специалист отметил, что «МЮ» сделал все, что мог в этой встрече.

«Мы немного подсели в начале второго тайма, однако последние 25−30 минут давили и заставили соперника отойти назад. Огорчен, что мы пропустили с углового и в результате последнего удара в матче, но было и много позитивных моментов. Думаю, во втором тайме мы сыграли действительно здорово против хорошего соперника в непростом месте», — заявил Сульшер. При этом главный тренер «красных дьяволов» остался недоволен последним пасом и завершением атак своего клуба.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли».

Василий Учаев

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Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2319.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппУле Гуннар Сульшер
Голы
Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)14′
Мохамед Салах(Алиссон)90+3′
Составы команд
1Алиссон
1Давид де Хеа
25′
66Трент Александр-Арнолд
29Аарон Ван-Биссака
26Эндрю Робертсон
2Виктор Линделеф
4Виргил ван Дейк
5Харри Магуайр
12Джо Гомес
17Фред
5Джорджиньо Вайналдум
31Неманья Матич
8′
14Джордан Хендерсон
9Антони Марсьяль
11Мохамед Салах
90+4′
21Дэниэл Джеймс
15Алекс Окслейд-Чемберлен
66′
53Брэндон Уильямс
74′
20Адам Лаллана
8Хуан Мануэль Мата
10Садио Мане
83′
23Люк Шоу
72′87′
27Дивок Ориги
20Диогу Далот
9Роберту Фирмину
83′
15Андреас Перейра
74′
3Фабинью
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
11Угловые5
7Фолы10
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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