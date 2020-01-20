Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии
ТАСС, 20 января. Футболисты туринского «Ювентуса» со счетом 2:1 обыграли «Парму» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии.
ТАСС, 20 января. Футболисты туринского «Ювентуса» со счетом 2:1 обыграли «Парму» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (43-я и 58-я минуты). У «Пармы» отличился Андреас Корнелиус (55).
Роналду стал первым игроком «Ювентуса» с 2005 года, который отличился в семи матчах чемпионата Италии подряд, тогда это удалось французскому нападающему Давиду Трезеге, чья итоговая результативная серия составила девять матчей.
Всего в активе Роналду 16 голов в 17 матчах чемпионата Италии, лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле (23 гола в 19 встречах). Кроме того, Роналду стал первым игроком, сумевшим забить более 15 голов в 14 сезонах, находясь в клубах топ-5 европейских чемпионатов, в период с сезона-2006/07 португалец забил 414 голов.
«Ювентус» одержал пятую победу кряду и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко в 20 матчах. «Парма» идет седьмой, имея в активе 28 очков после 20 встреч.
В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 26 января на выезде сыграют против «Наполи», 22 января «Ювентус» дома примет «Рому» в рамках четвертьфинала Кубка Италии. «Парма» в 21-м туре первенства страны 26 января на своем поле встретится с «Удинезе».
|Маурицио Сарри
|Роберто Д`Аверса
|Криштиану Роналду(Блез Матюиди)
|43′
|Андреас Корнелиус(Маттео Скоццарелла)
|55′
|Криштиану Роналду(Пауло Дибала)
|58′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Луиджи Сепе
|4
|Маттейс де Лигт
|2
|Симоне Якопони
|19
|Леонардо Бонуччи
|22
|Бруну Алвеш
|5
|Миралем Пьянич
|28
|Риккардо Гальоло
|14
|Блез Матюиди
|36
|Маттео Дармиан
|25
|Адриен Рабьо
|10
|Эрнани
|7
|Криштиану Роналду
|19
|Ясмин Куртич
71′
|16
|Хуан Куадрадо
|33
|Юрай Куцка
|12
|Алекс Сандру
21′
|21
|Маттео Скоццарелла
66′
|13
|Данилу
|93
|Маттиа Спрокати
|8
|Аарон Рэмси
59′
|44
|Деян Кулушевски
88′
|21
|Гонсало Игуаин
|26
|Лука Силигарди
|10
|Пауло Дибала
81′
|9
|Роберто Инглезе
44′
|11
|Дуглас Коста
|11
|Андреас Корнелиус
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Ди Белло(Италия)