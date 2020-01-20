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00:57 (мск), источник: ТАСС

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии

ТАСС, 20 января. Футболисты туринского «Ювентуса» со счетом 2:1 обыграли «Парму» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (43-я и 58-я минуты). У «Пармы» отличился Андреас Корнелиус (55).

Роналду стал первым игроком «Ювентуса» с 2005 года, который отличился в семи матчах чемпионата Италии подряд, тогда это удалось французскому нападающему Давиду Трезеге, чья итоговая результативная серия составила девять матчей.

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Всего в активе Роналду 16 голов в 17 матчах чемпионата Италии, лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле (23 гола в 19 встречах). Кроме того, Роналду стал первым игроком, сумевшим забить более 15 голов в 14 сезонах, находясь в клубах топ-5 европейских чемпионатов, в период с сезона-2006/07 португалец забил 414 голов.

«Ювентус» одержал пятую победу кряду и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко в 20 матчах. «Парма» идет седьмой, имея в активе 28 очков после 20 встреч.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 26 января на выезде сыграют против «Наполи», 22 января «Ювентус» дома примет «Рому» в рамках четвертьфинала Кубка Италии. «Парма» в 21-м туре первенства страны 26 января на своем поле встретится с «Удинезе».

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3 сентября 2019© Ньюстюб
Ювентус
2:1
Первый тайм: 1:0
Парма
Футбол, Италия, Тур 2019.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриРоберто Д`Аверса
Голы
Криштиану Роналду(Блез Матюиди)43′
Андреас Корнелиус(Маттео Скоццарелла)55′
Криштиану Роналду(Пауло Дибала)58′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Луиджи Сепе
4Маттейс де Лигт
2Симоне Якопони
19Леонардо Бонуччи
22Бруну Алвеш
5Миралем Пьянич
28Риккардо Гальоло
14Блез Матюиди
36Маттео Дармиан
25Адриен Рабьо
10Эрнани
7Криштиану Роналду
19Ясмин Куртич
71′
16Хуан Куадрадо
33Юрай Куцка
12Алекс Сандру
21′
21Маттео Скоццарелла
66′
13Данилу
93Маттиа Спрокати
8Аарон Рэмси
59′
44Деян Кулушевски
88′
21Гонсало Игуаин
26Лука Силигарди
10Пауло Дибала
81′
9Роберто Инглезе
44′
11Дуглас Коста
11Андреас Корнелиус
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)8
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые6
13Фолы11
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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