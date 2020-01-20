Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (43-я и 58-я минуты). У «Пармы» отличился Андреас Корнелиус (55).

Роналду стал первым игроком «Ювентуса» с 2005 года, который отличился в семи матчах чемпионата Италии подряд, тогда это удалось французскому нападающему Давиду Трезеге, чья итоговая результативная серия составила девять матчей.

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Всего в активе Роналду 16 голов в 17 матчах чемпионата Италии, лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле (23 гола в 19 встречах). Кроме того, Роналду стал первым игроком, сумевшим забить более 15 голов в 14 сезонах, находясь в клубах топ-5 европейских чемпионатов, в период с сезона-2006/07 португалец забил 414 голов.

«Ювентус» одержал пятую победу кряду и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко в 20 матчах. «Парма» идет седьмой, имея в активе 28 очков после 20 встреч.