Дубль Криштиану, недовольство Ибры. «Юве» ушел в отрыв от «Интера»

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Туринцы летят к новому чемпионству?

«Ювентус» — «Парма» — 2:1 (Криштиану Роналду, 44. 58 — Корнелиус, 56).

«Ювентус» смог вернуться на первую строчку в таблице. Этому способствовала победа над «Ромой» (2:1), а также ничейный результат в матче «Интера» и «Аталанты» (1:1). В Турине вновь заговорили о скором чемпионстве. А неудачный результат команды Антонио Конте против «Лечче» только добавил уверенности. «Юве» уже по итогам этого тура мог оторваться от ближайшего преследователя на четыре очка. Правда, для этого нужно было побеждать «Парму».

И хозяева с первых же минут продемонстрировали, что хотят поскорее расправиться с соперником. На 6-й минуте первый опасный момент создал сам себе Роналду, а через три минуты после передачи Дибалы должен был забивать Бонуччи. «Парма» хоть и закрепила за собой статус крепкого середняка чемпионата, но на фоне «Юве» в первые минуты смотрелась жалко. В середине тайма у хозяев возникли небольшие проблемы — Сарри из-за травмы пришлось менять Алекса Сандру, но это никак не отразилось на игре: сразу после замены в ворота «Пармы» должны было влетать еще несколько голов. Однако вратарь соперника Луиджи Сепе всячески откладывал неминуемое. Ему удалось спасать команду до конца тайма, когда Роналду с помощью рикошета открыл счет.

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Португалец забивает в семи матчах серии А подряд. Он стал первым с 2005 года футболистом «Ювентуса», которому покорилось такое достижение. Уже во втором тайме он забил еще — 11-й гол в семи матчах — отличная статистика бомбардира.

Но прежде случился не самый приятный момент для болельщиков туринской команды. Во втором тайме «Юве» продолжил атаковать, создав несколько моментов, однако неожиданно пропустил. Не без участия того же Роналду, который после подачи не успел накрыть Корнелиуса.

Сарри тут же выпустил Игуаина, решив окончательно задавить соперника. И это принесло плоды. Правда, забил вновь Роналду после передачи Дибалы.

В концовке встречи «Ювентусу» пришлось понервничать, потому что «Парма» не собиралась сдаваться. Однако Щенсны не дал повода усомниться в себе, несмотря на хорошие удары Эрнани и Куцки.

«Ювентус» теперь на четыре очка впереди «Интера». Уверенный полет к очередному чемпионству?

«Милан» выиграл, Ибрагимович недоволен

«Милан» — «Удинезе» — 3:2 (Ребич, 48. Эрнандез, 73. Ребич, 90+3 — Ларсен, 6. Лазанья, 85).

После победы над «Удинезе» больше всех радовался главный тренер «Милана» Стефано Пиоли. На пресс-конференции он много говорил о сердце и душе, которую команда вложила в этот результат, но очень мало о самой игре. Вряд ли специалисту хотелось рассуждать о явных проблемах в обороне, о зависимости от Ибрагимовича и подобных вещах. Сейчас Пиоли предпочел просто порадоваться вместе с публикой, которая забила «Сан-Сиро». Давненько рядовые матчи «Милана» не собирали 60 тысяч человек, но сейчас есть повод — возвращение Златана в команду.

Швед, кстати, после финального свистка остался доволен далеко не всем.

— Это была не лучшая наша игра, — цитирует Ибрагимовича Sky Sport. — После пропущенного мяча в наших действиях было много сумбура, это тяжело. Но перевернув игру и победив, мы укрепили доверие в нашу тактику. Мы продолжили победную серию и поднялись вверх по турнирной таблице.

Начало матча и правда было больше похоже на катастрофу. Доннарумма на 6-й минуте выбежал из ворот, чтобы перехватить заброс, но мяч отскочил прямо к Йенсу Ларсену, который по дуге отправил его в сетку ворот. Дальше игроки «Удинезе» провели еще несколько хороших атак, «Милан» выглядел растерянно и смог собраться только к концу тайма. Передачи на Ибрагимовича стали проходить чаще, Исмаэль Беннасер отрабатывал за двоих, но главным действующим лицом предстояло стать Анте Ребичу, который вышел во втором тайме.

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Сначала он первым подставил ногу под передачу Андреа Конти с фланга.

А в самой концовке, когда соперники еще обменялись голами, принес «Милану» победу.

Интересно, что это первые голы нападающего с момента перехода на правах аренды из «Айнтрахта» летом прошлого года. И сразу такие важные.

— Я наконец-то смог показать, на что способен. Это важные три очка, нам нужно продолжать в том же духе. Не хочу ничего говорить о наших задачах на вторую половину сезона. Мы должны идти вперед шаг за шагом, — сказал Ребич, слова которого приводит Football Italia.

Победа стала третьей подряд для «Милана». Подобных серий в этом сезоне у команды еще не было. Ранее был обыгран «Кальяри» (2:0) в чемпионате и СПАЛ (3:0) в Кубке Италии.

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Неудача Конте на родине

«Лечче» — «Интер» — 1:1 (Манкозу, 77 — Бастони, 71).

Антонио Конте привез «Интер» в свой родной город, где не так просто найти человека, который относился бы к тренеру с симпатией. Возвращение, по мнению итальянской прессы, случилось впервые за 8 лет. Причина ненависти — на юге Италии тренера считают предателем, который после ухода в «Ювентус» в качестве игрока делал все, чтобы навредить родному клубу. Когда Конте приезжал в Лечче в качестве тренера туринцев, то слышал оскорбления не только в адрес себя, но даже по отношению к умершим родственникам. В этот раз было примерно также. «Человек без идентичности, ты — позор нашего города», — гласила надпись на одном из баннеров.

Однако мало кто предполагал, что возвращение окажется неудачным. Хоть «Лечче» и располагается в нижней части таблицы, а в последних 15 матчах команда одержала только одну победу, у аутсайдера получилось дать бой лидеру.

В динамичный ход игры, который задал «Интер» с первых же минут, вмешивался только судья. Уже на 20-й минуте Ромелу Лукаку открыл счет, однако Пьеро Джакомелли сразу же показал, что мяч засчитан не будет. А через минуту рефери не дал красную карточку защитнику «Лечче» Джулио Донати, который чуть не оторвал голеностоп Николо Барелле. Дальше «Интер» продолжил атаковать, Брозович не реализовал два отличных момента, а в концовке тайма рефери назначил в ворота гостей пенальти. Правда, через несколько минут его отменил, посмотрев повтор.

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Во втором тайме игроки «Лечче», понимая, что вряд ли избегут гола, стали действовать смелее. Но все равно пропустили прыжок защитника Алессандро Бастони, который открыл счет.

Сразу после этого гости успокоились и начали катать мяч на своей половине поля, чем вызывали бешенство Конте. Тренер постоянно направлял игроков в атаку, видимо, предчувствуя беду. И за 12 минут до конца матча после прострела Манкозу сравнял счет.

Матч завершался взаимными атаками, а после игры Конте остался недоволен скоростью команды.

— Мы должны играть на скорости 100 км/ч. И не можем себе позволить, чтобы кто-то действовал в другом темпе. Это приводит к ничьей в игре, где нужно было побеждать. Когда мы этого не делаем, становимся совершенно обычной командой, — говорил Конте.

«Интер» остался на второй строчке в таблицы. Зато в Лечче довольны все.

Результаты

«Дженоа» — «Рома» — 1:3 (Пандев, 45 — Ундер, 6. Бираски, 44 — в свои ворота. Джеко, 73)

«Брешиа» — «Кальяри» — 2:2 (Торрегросса, 27, 49 — Педро, 21, 68, с пенальти)

«Болонья» — «Верона» — 1:1 (Бани, 20 — Борини, 81).

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