Новичок «Кайрата» вошел в тройку самых дорогих игроков КПЛ

Источник: РИА "Новости"

О трансфере 27-летнего хавбека алматинский клуб объявил 19 января. Гуральски подписал с «Кайратом» контракт на три года.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, «Кайрат» заплатил за игрока миллион евро при текущей трансферной стоимости в 3 миллиона евро.

С этим ценником Гуральски занимает третье место в КПЛ, уступая лишь одноклубнику Адеринсоле Эсеоле (3,2 миллиона евро) и полузащитнику «Астаны» Марину Томасову (3,5 миллиона).

Добавим, что Гуральски стал вторым новичком «Кайрата» в межсезонье. Ранее алматинский клуб подписал полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна (миллион евро), который предыдущие два сезона играл за «Жетысу».

До перехода в «Кайрат» Гуральски выступал за польские «Завишу», «Викторию» (Короново), «Вислу» (Плоцк) и «Ягеллонию», а также болгарский «Лудогорец». В составе «орлов» хавбек дебютировал в Лиге чемпионов. За сборную Хорватии он провел 13 матчей, забил один гол и принял участие в чемпионате мира-2018 в России.