Новичок «Кайрата» вошел в тройку самых дорогих игроков КПЛ
Новичок «Кайрата» Яцек Гуральски вошел в тройку самых дорогих футболистов казахстанской
Новичок «Кайрата» Яцек Гуральски вошел в тройку самых дорогих футболистов казахстанской
О трансфере 27-летнего хавбека алматинский клуб объявил 19 января. Гуральски подписал с «Кайратом» контракт на три года.
Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, «Кайрат» заплатил за игрока миллион евро при текущей трансферной стоимости в 3 миллиона евро.
С этим ценником Гуральски занимает третье место в КПЛ, уступая лишь одноклубнику Адеринсоле Эсеоле (3,2 миллиона евро) и полузащитнику «Астаны» Марину Томасову (3,5 миллиона).
Добавим, что Гуральски стал вторым новичком «Кайрата» в межсезонье. Ранее алматинский клуб подписал полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна (миллион евро), который предыдущие два сезона играл за «Жетысу».
До перехода в «Кайрат» Гуральски выступал за польские «Завишу», «Викторию» (Короново), «Вислу» (Плоцк) и «Ягеллонию», а также болгарский «Лудогорец». В составе «орлов» хавбек дебютировал в Лиге чемпионов. За сборную Хорватии он провел 13 матчей, забил один гол и принял участие в чемпионате мира-2018 в России.
ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ выглядит так:
1. Марин Томасов («Астана») — 3,5 миллиона евро;
2. Адеринсола Эсеола («Кайрат») — 3,2;
3. Яцек Гуральски — 3 миллиона;
4. Дмитрий Шомко («Астана») — 2,5;
5. Дорин Ротариу («Астана») — 2,2;
6. Фирмин Мубеле («Астана») — 2 миллиона;
7. Жоао Пауло («Ордабасы») — 1,8;
8. Дмитрий Непогодов («Ордабасы») — 1,8;
9−10. Дино Миканович («Кайрат») — 1,7;
9−10. Стас Покатилов («Кайрат») — 1,7.