«С сентября по декабрь нам не платили, но руководители были злы, что нет результата». Ятченко — про странное в минском «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Мощное интервью российского защитника.

Российский защитник отыграл в минском «Динамо» лишь вторую половину сезона-2019, но успел заслужить уважение болельщиков. 33-летний футболист, в июле перешедший на правах аренды из «Енисея», сразу стал игроком основного состава. В форме «Динамо» за несколько месяцев провел 14 поединков, причем 13 из них — от начала и до конца. Кроме того Ятченко забил два мяча, один из которых — в ворота «Немана» — получился и красивым, и победным.

Можно было предположить, что Дмитрий останется в «Динамо», тем более он сам был не против такого варианта, но клуб решил иначе, и сейчас футболист занят поисками нового места работы.

В интервью «Трибуне» Ятченко рассказал про странное расставание с белорусским клубом, впечатления от чемпионата и про то, как работалось с Гуренко (порой тренер перегибал палку).

— Зимнее межсезонье в Беларуси набирает обороты, минское «Динамо» отправилось на зарубежный сбор. А как межсезонье проходит у вас?

— Пару недель отдохнул, потом начал тренироваться индивидуально. Сейчас в поисках команды, пока никакой конкретики нет. Но надеюсь, что в ближайшее время все разрешится.

— Предполагали, что после ухода из «Динамо» окажетесь в такой ситуации и будете в середине января сидеть без клуба?

— Надо сказать, что мой уход из минского клуба получился очень неожиданным. В «Динамо» я приходил летом и заключал контракт на полгода. И там был пункт, позволяющий продлить соглашение еще на сезон. Контракт закончился 31 декабря, но со мной никто не разговаривал по поводу дальнейшего сотрудничества. Ни руководители, ни тренеры. Выходит, тихо и спокойно дали понять, что не нуждаются в моих услугах. Но не понимаю, почему нельзя было позвонить, поблагодарить за работу и цивилизованно расстаться. Что ж, как есть, так есть. Пускай сами в клубе разбираются.

— После окончания сезона вы отправились в отпуск, а из «Динамо» с вами на связь никто не выходил?

— Именно. Осенью мне сказали, что когда появится конкретика, мне сообщат, остаюсь я в команде или нет. Но никаких звонков из клуба не последовало. А я напрашиваться не собираюсь. Мне просто хотелось услышать от людей конкретные слова и решения.

— Почему сами не интересовались?

— В конце сезона у меня состоялся разговор с руководителями клуба, они мне сказали так: «Дим, в “Динамо” сейчас такая ситуация, что нет понимания ни с будущим тренера, ни с тем, кто станет функционером. Мы ждем каких-то изменений, движений». Но этих движений все не было. В конце года мой агент звонил Сергею Гуренко, и тот ничего не сказал, потому что, по его словам, сам не знал, останется ли в команде. Вроде, работа пока есть, но ее может и не быть. После этого никаких разговоров с представителями клуба не было.

— Я слышал такую версию, что вы хотели остаться в «Динамо», но попросили повысить зарплату. На этот шаг клуб пойти не смог.

— Это бред. Еще осенью руководителям я сказал, что у меня есть желание остаться в «Динамо», пройти предсезонку и начать сезон. А не так, как получилось летом. Меня приглашали в клуб, говорили, что все тут хорошо. Обещали, что придет сумасшедший функционер, говорили, что в «Динамо» все спокойно, все стабильно. Я подписал контракт, но в итоге, чтобы вы знали, с сентября по декабрь нам не платили зарплату. Я не хочу сказать, что в «Динамо» было плохо. Просто не говорите и не обещайте то, чего нет и не будет на самом деле.

— Слова руководителей так и остались словами?

— По сути, да. Нас кормили завтраками, и при этом были злыми на игроков, на команду, потому что мы не давали результат. Так какой может быть результат в таких условиях? Вот почему в Бресте все получилось? Там делают все, чтобы результат был, чтобы футболисты были довольны во всех планах.

Повторюсь, мне не было плохо в «Динамо», нет. Просто ситуация с этими обещаниями… Если денег нет, можно же объяснить все проблемы, как-то по-другому мотивировать. А нас просто все время кормили завтраками и ругали за то, что нет результата.

— Вы разочарованы, что полгода провели в «Динамо»?

— Нет, ни в коем случае. Даже при существовавших проблемах я говорил руководителям, что хочу остаться в команде, пройти предсезонку, набрать хорошие кондиции, отыграть весь год в Минске. А уже потом подводить итоги, решать вопросы по поводу дальнейшего сотрудничества.

— Обычно футболисты бегут из клубов, где есть проблемы, а вы хотели остаться.

— Да, а почему бы и нет. После полугода в «Динамо» я почувствовал некую недосказанность. По себе знаю, что могу команде дать больше, если пройду с ней предсезонку.

— Вам «Динамо» еще что-нибудь должно?

— Все долги клуб закрыл. Да, с сентября по декабрь нам зарплату не начисляли, давали лишь по 1−2 тысячи рублей. После окончания сезона рассчитались. Только странно, почему во время сезона руководители не выполняли свои должностные обязанности. И при этом, кстати, просили футболистов не говорить в прессе о проблемах «Динамо». Почему мы должны молчать? Наоборот, может, если будем говорить, руководители будут быстрее решать вопросы.

***

— Давайте вернемся к началу. Вспомните, как и от кого поступило предложение перейти в «Динамо»?

— Мне звонил помощник Гуренко Серега Омельянчук. Мы с ним вместе еще играли в грозненском «Тереке». Он меня спросил, не хочу ли я поиграть в «Динамо». Я попросил время на раздумья. Подумал, все взвесил, и мы начали вести переговоры.

— Когда Омельянчук вам звонил?

— Перед первой игрой с «Лиепаей», в начале июля. А на вторую игру с латвийцами я прилетел в Минск, смотрел ее на стадионе. Сам взял билеты в Беларусь, решил поближе познакомиться с командой. На следующий день после матча уже разговаривал с руководителями, главным тренером.

— Почему приняли предложение «Динамо»?

— После неудачного сезона с «Енисеем» конкретных предложений в России не было. Ходили разговоры о «Сочи», я очень надеялся, что окажусь там. Но не сложилось. И тут появилась возможность играть в высшей лиге Беларуси, бороться за высокие места. Появился шанс в 33 год побиться за чемпионство, поиграть в Лиге Европы. Очень этого хотел, поэтому и приехал в «Динамо».

— Какие-то моменты смущали при принятии решения?

— Да ничего, в принципе. Я больше анализировал плюсы, а на минусы даже не смотрел. К тому же в Минске у меня много друзей и родственников. Плюс мама — из Гомельской области, есть родня в Могилеве, Мозыре, Витебске. Давно их не видел. За полгода успел это исправить :).

Также отмечу, что чемпионат Беларуси развивается, прогрессирует. Раньше ведь только БАТЭ был на слуху. А сейчас много хороших команд: брестское и минское «Динамо», «Шахтер», «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ». В общем, шесть команд, которые реально могут на что-то претендовать. Люди хотят вкладывать деньги в клубы. И это большой плюс для развития белорусского футбола.

— У вас старт в «Динамо» получился просто фантастическим: три очка (2+1) в трех турах. Сами от себя такой прыти ожидали?

— Как-то даже об этом не думал. Забил и забил, сделал ассист и хорошо. Тут стоит отметить всю команду, которая в каждом матче старалась показывать качественный футбол.

— Вы пришли в «Динамо» и сходу стали игроком основы. Вас приглашали именно под стартовый состав или просто заслужили место?

— Думаю, когда приглашают футболистов, не обещают им стабильного места в составе. Серега Омельянчук мне говорил, что команде нужен игрок на мою позицию — флангового защитника. Но никто не давал гарантию, что я сразу буду играть. Просто, наверное, у меня сразу пошло, и поэтому продолжал выходить на поле. Было доверие со стороны тренеров, не мог их подвести. Хотя и были спады, не отрицаю.

— После трех результативных матчей больше вы очков не набирали.

— Так я никогда не отличался результативностью, не забивал кучу мячей. Моя позиция — защитник. Да, понимаю, что мог бы больше сделать голевых передач, еще забить, но, по-моему, два гола — тоже неплохой результат.

— Вы называете Омельянчука Серегой. Вы друзья или все-таки тренер и подопечный?

— Конечно, второй вариант. Мы с ним вообще до «Динамо» общались, когда еще Серега выступал за «Томь». И то встретились на игре, просто поздоровались. Когда вместе выступали за «Терек», особо не общались, я больше времени проводил с семьей. А сейчас он меня фактически пригласил в «Динамо», во многом помог в Минске, подсказал, где лучше квартиру снять. Говорил, что от меня хочет видеть Гуренко.

— Какое впечатление на вас произвел Гуренко?

— Еще до приезда в «Динамо» знал, что это тренер с характером, хочет, чтобы игроки постоянно побеждали, сражались. С этим я столкнулся и в Минске. Гуренко — очень требовательный тренер. Этой черты характера не хватает многим специалистам.

— Он рвал и метал в раздевалке?

— Тоже бывало, когда требовалось встряхнуть команду. Но порой Гуренко и перегибал палку, как я считаю. И не один раз. Переходил на личности. Пример? Наверное, не буду об этом говорить. Пускай эти моменты останутся в раздевалке.

— Помните матч, в котором Гуренко поругался с судьей?

— Да, играли с «Шахтером». Мы, футболисты, во время матча сами спрашивали у арбитра, что он творит. Было очевидно, что он неровно дышит к «Шахтеру», а нас просто «душил». Прекрасно помню, как реагировал Гуренко, и даже поддерживаю его. В той ситуации ни один человек бы не сдержался.

— После того эпизода тренера дисквалифицировали на пять матчей.

— И как раз в этих пяти матчах мы потеряли очки. После ничьей с «Ислочью» пошла черная полоса.

— Это совпадение, что Гуренко дисквалифицируют — и «Динамо» никак не может победить?

— Даже не знаю, с чем это связано. Все говорят, что не хватало тренера. Так как не хватало? Он просто сидел на трибуне. А все остальное — без изменений. Тренировки, установки. Просто, наверное, совпадение.

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***

— Самое обидное поражение в составе «Динамо» было в Городее?

— Нет, там нас реально переиграли, перетоптали. Мы сами не были готовы к такому бою, к такому прессингу. То поражение не обидное. Куда обиднее ничья с молодым «Энергетиком-БГУ» — 3:3. Обидно было заканчивать вничью матч с «Шахтером».

— Против какой команды в чемпионате Беларуси интереснее всего было играть?

— Одну даже не выделю. Все бьются, все сражаются. Хотя, конечно, особняком стоят БАТЭ, «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ», «Витебск», который нас обыграл в Минске 2:0. Вроде, команда идет в низу таблицы, но нас обыграла легко, действовала, как «Барселона».

— А кого из игроков белорусских команд можете выделить?

— Мальчик, который перешел сейчас в ЦСКА. Шкурин, да, забил нам три мяча. Выделю еще Квашука из «Гомеля», его нужно в команду посильнее. Бодул нравится, мы с ним играли в «Енисее». Ковалева отмечу, который перешел в «Арсенал» из Тулы. Понятно, Стасевич — опытный футболист, проводит сезон за сезоном на высоком уровне, и планку не опускает. Он знает свое дело, и ему плевать на возраст. Драгун классный футболист. Знаю его очень хорошо, он мой друг.

— Как оцените шансы Шкурина в ЦСКА?

— Ему дадут шанс, это точно. Парень пусть и молодой, но знает, куда приехал. Чемпионат России — турнир непростой. Тем не менее он попал в хорошие руки Гончаренко, будет работать в хорошей атмосфере. В ЦСКА много опытных ребят, которые подскажут, если что. Примут, как надо. Илья будет работать и расти. Думаю, у него хорошее будущее.

— Что скажете о белорусской футбольной инфраструктуре?

— Слабовато, это понятно. Но все равно есть несколько качественных стадионов. Мне понравились арены в Минске, Борисове, Жодино. Гомельский стадион неплохой. Что касается полей, то они в хорошем состоянии, особенно летом. Вот если бы не было искусственных покрытий, было бы вообще здорово. К слову, насчет синтетики. На стадионе ФК «Минск», где играли многие команды, покрытие раза в три хуже, чем на домашней арене «Энергетика-БГУ». А вот уровень стадионов — наоборот. Да, и стадион на Семашко больше всего меня удивил в неприятном плане. Что это вообще за стадион такой? Вам не стыдно?

Еще меня огорчила посещаемость матчей. Очень слабая, даже не ожидал такого уровня. Почему клубы не работают в этом направлении? Брест собирает кучу народа, там не жалеют сил и средств. А остальные команды? После России колоссальный контраст.

***

— В первом круге сезона-2019 в «Динамо» играл защитник Дьяков. И после ухода из клуба он дал интервью, в котором нелестно отозвался о Беларуси и жителях страны. Читали его высказывания?

— Сам я лично не читал, нам зачитывал Сергей Гуренко. В Стайках собрал команду, мы думали, что будет теоретическое занятие. А тренер начал цитировать интервью Дьякова. Говорил нам, что так не стоит говорить, советовал, как лучше поступить. Не знаю, зачем он так делал. Может, его лично слова игрока задели. Может, решил нас повоспитывать :).

Что я думаю о высказываниях Дьякова? Это его личное дело, в голову не залезу. Может, он действительно столкнулся с теми вещами, о которых рассказывал.

— Дьяков говорил, что белорусы обозленные, закрытые. Вы так не считаете?

— Конечно, нет. Как я могу так считать, если у меня половина родни в Беларуси? Плюс во время выступления за «Динамо» мне часто встречались люди, готовые помочь, что-то подсказать. Приведу вам пример один. С семьей сидели как-то в ресторане, я хотел дать официанту чаевые. Но у меня были только доллары. Спросил у официанта, может ли он мне их поменять. Парень отказался, испугался и ушел. Рядом с нами в это время сидел мужичок в возрасте, солидно одетый. Он говорит: «Честно тебе скажу, лучше не делай так больше. Во-первых, нельзя так делать. А во-вторых, тут камеры. И если ты попадешься, могут быть неприятные последствия». Видите, даже незнакомый человек подсказал, все объяснил. Так что закрытыми белорусов точно не назову.

— Вы в Минске где жили?

— Снимал квартиру на Калинина, около Парка Челюскинцев. С дочкой и женой часто там гуляли. А любимое место после прогулки — кафе «Васильки». Очень классно. И семья была в восторге от Минска. Все рядом, все доступно, пробок нет. Детей устроили в школу, в садик. Дочки вообще уезжать не хотели из Минска.

— Раз устроили детей, значит, рассчитывали остаться в «Динамо» надолго…

— После того, как начал удачно играть за команду, мне сказали, чтобы не переживал, контракт будет продлен. Но оказалось, что это просто слова. Жаловаться не люблю, но такие вещи — говорят, а потом ничего не делают — мне непонятны.

— По Минску передвигались на машине?

— Да, перегнал сюда ее.

— Дьяков жаловался, что его не пропускали на дорогах. А вас?

— Если ты куда-то опаздываешь, люди всегда тебя пропустят, подвинутся. Если некуда съезжать — извините. А вообще, если честно, после российского движения мне еще нужно было привыкать к манере езды в Минске. У нас люди торопятся, нервничают, всем нужно побыстрее. У вас все по-другому. Ну и я старался ездить всегда по правилам.

— ГАИ, значит, не останавливала?

— Ох, с ГАИ у меня была интересная история. В ноябре с семьей поехали в торговый центр «Dana Mall». Пока ехал, увидел, что за мной пристроилась машина ДПС. Но мигалки не включала. Я повернул на паркинг — гаишники за мной. Я поставил машину и увидел, что гаишник идет ко мне. Попросил документы и говорит: «А вы знаете, Дмитрий Иванович, что у вас 14 штрафов?» А я до этого говорил жене, что надо бы как-то узнать, как и где оплачивать штрафы. Они точно есть, все-таки скорость иногда превышал. Так вот, когда гаишник мне сказал о 14 штрафах, я даже обрадовался. Наконец-то можно их оплатить. Мы пошли в машину ДПС, там на мобильном принтере мне распечатали все квитанции и отдали. В течение месяца все оплатил.

***

— В «Динамо» вы успели поиграть всего полгода. Но, может, с кем-то из игроков успели подружиться?

— Вспомню Билонога, Тигиева, понятно, что Кичина, с которым мы приехали из одной команды. Отмечу Фила Иванова, Гавриловича, Игнатовича. Вообще многих можно вспомнить, потому что часто собирались с парнями, сидели в кафе, приходили вместе с женами.

— В курсе, что Гавриловича, Иванова и Игнатовича уже нет в команде?

— Да, еще и Капленко ушел. Я подписан на инстаграм «Динамо», слежу за новостями.

— Шитова перевели в дубль.

— Мне кажется, что на Шитова в клубе прямо молятся. Человек только-только выздоровел, и сразу же в состав попал. Думаю, это неправильно. Команда боролась за результат, а тренер ставил игрока, который только вылечился, только начал тренироваться.

— Кичина, кстати, тоже отправили в дубль.

— И это плохо. Кича помог бы «Динамо» в новом сезоне. Но это решение тренера, он пока хозяин положения.

— А что вы вообще думаете по поводу перспектив команды в новом году? Выше четвертого места поднимется?

— Надеюсь на это. Просто, по-моему, главная проблема «Динамо» заключается в том, что каждый год из команды уходит большая группа футболистов, приходит много новичков. Часто меняются тренеры. Значит, внутри клуба неправильно работают люди. И из-за этого «Динамо» не может залезть на первое место. Хотя надеюсь, что у команды все будет хорошо.