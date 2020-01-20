Новичок КПЛ подписал первого легионера

Контракт с ним подписан до конца года. Он стал первым новичком актауского клуба. Текущая рыночная стоимость игрока, согласно данным Transfermarkt, оценивается в 400 тысяч евро.

Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду принял 46-летний сербский специалист Срджан Благоевич, тогда как предыдущий 46-летний сербский тренер Сава Ковачевич переведен на другие должности — отныне он будет отвечать за работу футбольного центра актауского клуба и исполнять функции советника тренерского штаба главной команды.