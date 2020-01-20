Новичок КПЛ подписал первого легионера
Сербский вратарь Марко Милошевич стал игроком «Каспия», передает корреспондент Vesti.kz.
Сербский вратарь Марко Милошевич стал игроком «Каспия», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт с ним подписан до конца года. Он стал первым новичком актауского клуба. Текущая рыночная стоимость игрока, согласно данным Transfermarkt, оценивается в 400 тысяч евро.
28-летний Милошевич прежде играл только на родине, защищая цвета «Земуна», «Графичара», «Раднички» (Нова Пазова), «Смедерево», «Синджелича», «Вождоваца», «Напредака».
Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в
Отметим, что зимой состав «Каспия» покинули казахстанский защитник Талгат Кусяпов, хорватский нападающий Бранко Чубрило и сербский оборонец Саша Колуния.