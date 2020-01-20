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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ подписал первого легионера

Сербский вратарь Марко Милошевич стал игроком «Каспия», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт с ним подписан до конца года. Он стал первым новичком актауского клуба. Текущая рыночная стоимость игрока, согласно данным Transfermarkt, оценивается в 400 тысяч евро.

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28-летний Милошевич прежде играл только на родине, защищая цвета «Земуна», «Графичара», «Раднички» (Нова Пазова), «Смедерево», «Синджелича», «Вождоваца», «Напредака».

Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду принял 46-летний сербский специалист Срджан Благоевич, тогда как предыдущий 46-летний сербский тренер Сава Ковачевич переведен на другие должности — отныне он будет отвечать за работу футбольного центра актауского клуба и исполнять функции советника тренерского штаба главной команды.

Отметим, что зимой состав «Каспия» покинули казахстанский защитник Талгат Кусяпов, хорватский нападающий Бранко Чубрило и сербский оборонец Саша Колуния.

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