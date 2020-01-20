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13:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Вместе мы сможем многого добиться». Шпилевский — о трансфере участника ЧМ-2018 по футболу в «Кайрат»

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в интервью пресс-службе алматинцев подвел итоги первого УТС команды, рассказал о первом выездном сборе, молодых игроках клуба и новичках «желто-черных».

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— Алексей Николаевич, в какой форме игроки подошли к первому УТС, который прошел в Алматы?

— В начале алматинского сбора мы провели все тесты. Они показали, что игроки вышли из отпуска в хорошей форме. Футболисты занимались индивидуально по специальным программам, которые мы им составили. Тренировочный процесс показал, что все отлично поработали, все горели желанием. Занятия проходили на очень высоком уровне, хорошей скорости. В рамках первой недели мы большое внимание уделяли технико-тактическим действиям, коллективному взаимодействию, провели тимбилдинг. Вторая неделя была более интенсивной. Работали в малых группах, проводили дни с трехразовыми тренировками. Все игроки прибавляют, что нас, конечно же, очень радует.

— Невооруженным взглядом было видно, что на УТС царила великолепная атмосфера.

— Да, весь тренерский штаб доволен атмосферой. Ребята показывают не только огромное желание тренироваться, но и большое уважение к друг другу. Даже в борьбе все действуют тактично, без лишней агрессии. Все тренируются с хорошим настроением.

— На первом УТС к нам присоединился Камо Оганесян. В какой он сейчас форме?

— Камо почувствовал на первых тренировках, что нужно прибавлять. Наши футболисты работали по индивидуальным программам, а он нет. Но мы знаем его потенциал, знаем, что у него великолепная скорость, работоспособность. Нужно дать ему время набрать кондиции. Камо ранее отмечал, что в начале УТС ему было непросто. Процесс адаптации продолжается. Он открытый человек — не стесняется задавать вопросы, готов расти и развиваться.

— На наших сборах много молодых игроков. Как они проявляют себя?

— Наш коллектив изменился. Мы даем шанс большому количеству молодых игроков. Им нужно почувствовать атмосферу тренировочного процесса, его интенсивность. Для них многое в новинку. Тут большие скорости, быстрые переключения, необходимо мгновенно принимать решения. Ребята очень стараются.

— Расскажите подробнее о втором УТС.

— На втором сборе мы более углубленно будем прорабатывать командные действия, улучшать игровые схемы, коллективный прессинг, процесс развития атак. Также уделим время скоростным качествам, выносливости. Параллельно будем проводить тесты, готовиться к первым контрольным играм. Само собой, перед играми снизим интенсивность тренировок, чтобы команда подошла к матчам в хорошем тонусе.

— Клуб подписал контракт с Яцеком Гуральским. Как оцените нашего новичка?

— Это тот футболист, которого я хотел видеть в нашем коллективе. У него отличные футбольные качества, он бьется на поле, у него отличные лидерские качества. Он не зря играет в сборной Польши, которая летом будет играть на Евро-2020. Он заслужено получил приглашение в главную команду своей страны. Уверен, он усилит «Кайрат» в опорной зоне. Кроме того, он добавит опыта команде, поможет развиваться молодым талантливым игрокам. Вместе мы сможем многого добиться. Я очень рад этому подписанию.

Напомним, первым новичком «Кайрата» в зимнее межсезонье стал полузащитник сборной Армении Камо Оганесян, который предыдущие два сезона выступал за «Жетысу». А Гуральски стал вторым новичком алматинской команды. Сейчас алматинцы проводят сбор в Турции.

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