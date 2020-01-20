Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
19.01
Дженоа
Рома
13
Футбол. Зарубежный
19.01
Падерборн
Байер
14
Футбол. Зарубежный
19.01
Атлетик
Сельта
11
Футбол. Зарубежный
19.01
Ювентус
Парма
21
Футбол. Зарубежный
19.01
Барселона
Гранада
10
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
10Сборная России вышла в финал МЧМ
14:12 (мск), источник: Vesti.kz

«У него очень высокие навыки». Тренер зарубежного клуба оценил дебют Жукова

Хавбек сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков провел свой первый матч в составе польского клуба «Висла», после чего главный тренер клуба Артур Сковронек оценил выступление игрока, сообщает Vesti.kz.

Наверх

«Висла» встречалась с командой «Сталь» (Мелец) и одержала минимальную победу — 1:0. Жуков вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.

Читайте также
Жуков сыграл первый матч за новый клуб

«У Жукова очень высокие навыки. Он очень хорошо работает, борется за себя. Думаю, он покажет свою ценность», — цитирует Сковронека gazetakrakowska.pl.

Отметим, что «Висла» после этой встречи отправилась на сборы в Турцию, где 22 января сыграет с македонским «Силексом», а также с грузинскими клубами «Динамо» Батуми (25 января) и «Динамо» Тбилиси (30 января). Первый официальный матч в новом году «Висла» проведет 8 февраля против «Ягеллонии».

Напомним, новый клуб Жукова занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице, набрав 17 очков после 20 игр.

Читайте также
Висла Кр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Головкин - Сондерс, Чарло - Андраде и другие. Какие бои можно организовать в среднем весе в 2020 году
Укрепили лидерство: как «Ливерпуль» разделался с МЮ
Исламхан забил за «Зенит» (видео)
«Барса» от Сетьена: 82% владения, гол после роскошной комбинации
Тактаров: Если Тони Фергюсон выиграет, Хабиба сольют
Российская чемпионка открыла в США уникальную школу (фото)
Дубль Криштиану, недовольство Ибры. «Юве» отрывается от «Интера»
Киберпонедельник: товары для спорта с большими скидками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь