«У него очень высокие навыки». Тренер зарубежного клуба оценил дебют Жукова

«Висла» встречалась с командой «Сталь» (Мелец) и одержала минимальную победу — 1:0. Жуков вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.

«У Жукова очень высокие навыки. Он очень хорошо работает, борется за себя. Думаю, он покажет свою ценность», — цитирует Сковронека gazetakrakowska.pl.

Отметим, что «Висла» после этой встречи отправилась на сборы в Турцию, где 22 января сыграет с македонским «Силексом», а также с грузинскими клубами «Динамо» Батуми (25 января) и «Динамо» Тбилиси (30 января). Первый официальный матч в новом году «Висла» проведет 8 февраля против «Ягеллонии».