Футболист сборной Казахстана потерял место в составе бельгийского клуба?
Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский так и не вышел на поле в составе «Беерсхота» в матче 22-го тура чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский так и не вышел на поле в составе «Беерсхота» в матче 22-го тура чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это первый случай, когда Вороговский пропустил всю игру в составе «Беерсхота», будучи заявленным на матч.
Ранее казахстанец 13 раз выходил в стартовом составе, и еще дважды появлялся на поле после выхода на замену. Возможно, такая мера связана с ротацией состава.
В следующем туре, 25 января, «Беерсхот» сыграет на выезде против «Виртона». Команда Вороговского продолжает претендовать на повышение в классе, занимая пятое место в дивизионе и отставая от лидера (все того же «Виртона») на девять очков.