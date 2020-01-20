Футболист сборной Казахстана потерял место в составе бельгийского клуба?

Экс-защитник «Кайрата» попал в заявку на игру против «Униона» (1:1), но тренер команды Эрнан Лосада не предоставил казахстанцу игровое время.

Это первый случай, когда Вороговский пропустил всю игру в составе «Беерсхота», будучи заявленным на матч.

Ранее казахстанец 13 раз выходил в стартовом составе, и еще дважды появлялся на поле после выхода на замену. Возможно, такая мера связана с ротацией состава.