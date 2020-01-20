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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана потерял место в составе бельгийского клуба?

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский так и не вышел на поле в составе «Беерсхота» в матче 22-го тура чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Экс-защитник «Кайрата» попал в заявку на игру против «Униона» (1:1), но тренер команды Эрнан Лосада не предоставил казахстанцу игровое время.

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Это первый случай, когда Вороговский пропустил всю игру в составе «Беерсхота», будучи заявленным на матч.

Ранее казахстанец 13 раз выходил в стартовом составе, и еще дважды появлялся на поле после выхода на замену. Возможно, такая мера связана с ротацией состава.

В следующем туре, 25 января, «Беерсхот» сыграет на выезде против «Виртона». Команда Вороговского продолжает претендовать на повышение в классе, занимая пятое место в дивизионе и отставая от лидера (все того же «Виртона») на девять очков.

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