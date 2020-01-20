Клуб из группы Лиги чемпионов хочет подписать футболиста сборной Казахстана

Летом Вороговский перешел в «Беерсхот», который выступает во второй по силе лиге, а сейчас им интересуется «Генк», выступающий в высшем дивизионе. Контракт казахстанца подписан по схеме «1+1» — стороны пока не договорились о продлении.

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В «Генке» следят за ситуацией с Вороговским. Клуб раздумывает подписать игрока в летнее окно. Представитель игрока не подтвердил, но и не опроверг интерес «Генка».

«Сейчас нужно сосредоточиться на выступлении в чемпионате. Яну очень нравится в “Беерсхоте”», — сказал представитель.