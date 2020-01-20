Клуб из группы Лиги чемпионов хочет подписать футболиста сборной Казахстана
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский может сменить клуб в Бельгии после окончания сезона, сообщает Voetbalprimeur.be со ссылкой на газету Het Laatste Nieuws.
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский может сменить клуб в Бельгии после окончания сезона, сообщает Voetbalprimeur.be со ссылкой на газету Het Laatste Nieuws.
Летом Вороговский перешел в «Беерсхот», который выступает во второй по силе лиге, а сейчас им интересуется «Генк», выступающий в высшем дивизионе. Контракт казахстанца подписан по схеме «1+1» — стороны пока не договорились о продлении.
В «Генке» следят за ситуацией с Вороговским. Клуб раздумывает подписать игрока в летнее окно. Представитель игрока не подтвердил, но и не опроверг интерес «Генка».
«Сейчас нужно сосредоточиться на выступлении в чемпионате. Яну очень нравится в “Беерсхоте”», — сказал представитель.
В текущем сезоне 23-летний Вороговский забил один в 15 матчах за «Беерсхот», а «Генк» идет седьмым после 21-го тура и является действующим чемпионом Бельгии — осенью клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов, где его соперниками были французский ПСЖ, испанский «Реал» и турецкий «Галатасарай».