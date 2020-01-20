Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
19.01
Дженоа
Рома
13
Футбол. Зарубежный
19.01
Падерборн
Байер
14
Футбол. Зарубежный
19.01
Атлетик
Сельта
11
Футбол. Зарубежный
19.01
Ювентус
Парма
21
Футбол. Зарубежный
19.01
Барселона
Гранада
10
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
10Сборная России вышла в финал МЧМ
14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из группы Лиги чемпионов хочет подписать футболиста сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский может сменить клуб в Бельгии после окончания сезона, сообщает Voetbalprimeur.be со ссылкой на газету Het Laatste Nieuws.

Наверх

Летом Вороговский перешел в «Беерсхот», который выступает во второй по силе лиге, а сейчас им интересуется «Генк», выступающий в высшем дивизионе. Контракт казахстанца подписан по схеме «1+1» — стороны пока не договорились о продлении.

Читайте также
Футболист сборной Казахстана потерял место в составе бельгийского клуба?

В «Генке» следят за ситуацией с Вороговским. Клуб раздумывает подписать игрока в летнее окно. Представитель игрока не подтвердил, но и не опроверг интерес «Генка».

«Сейчас нужно сосредоточиться на выступлении в чемпионате. Яну очень нравится в “Беерсхоте”», — сказал представитель.

В текущем сезоне 23-летний Вороговский забил один в 15 матчах за «Беерсхот», а «Генк» идет седьмым после 21-го тура и является действующим чемпионом Бельгии — осенью клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов, где его соперниками были французский ПСЖ, испанский «Реал» и турецкий «Галатасарай».

Читайте также
Генк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Головкин - Сондерс, Чарло - Андраде и другие. Какие бои можно организовать в среднем весе в 2020 году
Укрепили лидерство: как «Ливерпуль» разделался с МЮ
Исламхан забил за «Зенит» (видео)
«Барса» от Сетьена: 82% владения, гол после роскошной комбинации
Тактаров: Если Тони Фергюсон выиграет, Хабиба сольют
Российская чемпионка открыла в США уникальную школу (фото)
Дубль Криштиану, недовольство Ибры. «Юве» отрывается от «Интера»
Киберпонедельник: товары для спорта с большими скидками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь