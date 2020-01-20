Чемпион Бельгии по футболу покинул казахстанский клуб

27-летний защитник выступал за павлодарцев с начала прошлого года и провел в чемпионате 20 игр, в которых забил два гола и заработал восемь предупреждений. В течении сезона рыночная стоимость легионера опустилась с миллиона до 600 тысячи евро.

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Витас — воспитанник белградского клуба «Рад», за который отыграл 48 матчей в период с 2010 по 2013 год. В 2014-м перешел в бельгийский «Гент», в составе которого становился чемпионом и обладателем Суперкубка Бельгии в 2015 году.

В начале 2016 года Витас перебрался в другой бельгийский клуб «Мехелен», за который сыграл до лета 2018-го, проведя в общей сложности 44 игры и забив шесть мячей.

В 2011 году в составе юношеской сборной Сербии принял участие в чемпионате Европы в Румынии, где сыграл в матчах против Турции, Испании, Бельгии и Чехии. Также в активе имеет девять игр за молодежную сборную.