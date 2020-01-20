Чемпион Бельгии по футболу покинул казахстанский клуб
Сербский футболист Урош Витас покинул «Иртыш», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
Сербский футболист Урош Витас покинул «Иртыш», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
27-летний защитник выступал за павлодарцев с начала прошлого года и провел в чемпионате 20 игр, в которых забил два гола и заработал восемь предупреждений. В течении сезона рыночная стоимость легионера опустилась с миллиона до 600 тысячи евро.
Витас — воспитанник белградского клуба «Рад», за который отыграл 48 матчей в период с 2010 по 2013 год. В 2014-м перешел в бельгийский «Гент», в составе которого становился чемпионом и обладателем Суперкубка Бельгии в 2015 году.
В начале 2016 года Витас перебрался в другой бельгийский клуб «Мехелен», за который сыграл до лета 2018-го, проведя в общей сложности 44 игры и забив шесть мячей.
В 2011 году в составе юношеской сборной Сербии принял участие в чемпионате Европы в Румынии, где сыграл в матчах против Турции, Испании, Бельгии и Чехии. Также в активе имеет девять игр за молодежную сборную.
Ранее «Иртыш» покинули Патрик Хиди («Гонвед»), Руслан Есимов, Андрей Пасеченко (окончание аренды, «Тобол»), Александр Соколенко (окончание аренды, «Кайрат»), Султан Сагнаев (окончание аренды, «Астана»), Сагадат Турсынбай (аренда, «Тобол»), Деян Георгиевич (окончание аренды, «Ференцварош»), Магомед Парагульгов (окончание аренды, «Кайрат»).