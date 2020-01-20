В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

На последней минуте основного времени, при счете 2:0 в пользу «Ушакспора», арбитр поставил пенальти в ворота хозяев. Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти. По мнению арбитра, голкипер рано вышел из ворот, за что получил желтую карточку. Вратарь отразил удар и со второй попытки, но снова совершил аналогичное нарушение и был удален с поля за вторую желтую карточку. В итоге место в воротах занял полевой игрок, который смог парировать удар футболиста «Эргене» без нарушений.