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17:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Необычный эпизод произошел в матче третьей по силе лиги Турции по футболу между командами «Ушакспор» и «Эргене».

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На последней минуте основного времени, при счете 2:0 в пользу «Ушакспора», арбитр поставил пенальти в ворота хозяев. Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти. По мнению арбитра, голкипер рано вышел из ворот, за что получил желтую карточку. Вратарь отразил удар и со второй попытки, но снова совершил аналогичное нарушение и был удален с поля за вторую желтую карточку. В итоге место в воротах занял полевой игрок, который смог парировать удар футболиста «Эргене» без нарушений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Ушакспора».

«Эргене» занимает девятое место в турнирной таблице по итогам 19 туров, а «Ушакспор» занимает 13-ю строчку.

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