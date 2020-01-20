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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду случайно поцеловал Дибалу после гола «Ювентуса»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно поцеловал своего одноклубника Пауло Дибалу во время матча с «Пармой».

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Эпизод произошел в середине второго тайма после второго гола в португальца в ворота «Пармы». Дибала, ассистировавший Роналду, побежал праздновать забитый мяч вместе с партнером. Поворачиваясь, они случайно поцеловали друг друга, а сам момент попал в телеэфир.

Эпизод моментально стал вирусным в социальных сетях и набрал тысячи комментариев.

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Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса», оба гола в ворота «Пармы» забил Роналду.

Туринский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 51 очко по итогам 20 туров.

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30 июля 2019© Ньюстюб
Ювентус
2:1
Первый тайм: 1:0
Парма
Футбол, Италия, Тур 2019.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриРоберто Д`Аверса
Голы
Криштиану Роналду(Блез Матюиди)43′
Андреас Корнелиус(Маттео Скоццарелла)55′
Криштиану Роналду(Пауло Дибала)58′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Луиджи Сепе
4Маттейс де Лигт
2Симоне Якопони
19Леонардо Бонуччи
22Бруну Алвеш
5Миралем Пьянич
28Риккардо Гальоло
14Блез Матюиди
36Маттео Дармиан
25Адриен Рабьо
10Эрнани
7Криштиану Роналду
19Ясмин Куртич
71′
16Хуан Куадрадо
33Юрай Куцка
12Алекс Сандру
21′
21Маттео Скоццарелла
66′
13Данилу
93Маттиа Спрокати
8Аарон Рэмси
59′
44Деян Кулушевски
88′
21Гонсало Игуаин
26Лука Силигарди
10Пауло Дибала
81′
9Роберто Инглезе
44′
11Дуглас Коста
11Андреас Корнелиус
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)8
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые6
13Фолы11
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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