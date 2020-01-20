Роналду случайно поцеловал Дибалу после гола «Ювентуса»
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно поцеловал своего одноклубника Пауло Дибалу во время матча с «Пармой».
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно поцеловал своего одноклубника Пауло Дибалу во время матча с «Пармой».
Эпизод произошел в середине второго тайма после второго гола в португальца в ворота «Пармы». Дибала, ассистировавший Роналду, побежал праздновать забитый мяч вместе с партнером. Поворачиваясь, они случайно поцеловали друг друга, а сам момент попал в телеэфир.
Эпизод моментально стал вирусным в социальных сетях и набрал тысячи комментариев.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса», оба гола в ворота «Пармы» забил Роналду.
Туринский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 51 очко по итогам 20 туров.
|Маурицио Сарри
|Роберто Д`Аверса
|Криштиану Роналду(Блез Матюиди)
|43′
|Андреас Корнелиус(Маттео Скоццарелла)
|55′
|Криштиану Роналду(Пауло Дибала)
|58′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Луиджи Сепе
|4
|Маттейс де Лигт
|2
|Симоне Якопони
|19
|Леонардо Бонуччи
|22
|Бруну Алвеш
|5
|Миралем Пьянич
|28
|Риккардо Гальоло
|14
|Блез Матюиди
|36
|Маттео Дармиан
|25
|Адриен Рабьо
|10
|Эрнани
|7
|Криштиану Роналду
|19
|Ясмин Куртич
71′
|16
|Хуан Куадрадо
|33
|Юрай Куцка
|12
|Алекс Сандру
21′
|21
|Маттео Скоццарелла
66′
|13
|Данилу
|93
|Маттиа Спрокати
|8
|Аарон Рэмси
59′
|44
|Деян Кулушевски
88′
|21
|Гонсало Игуаин
|26
|Лука Силигарди
|10
|Пауло Дибала
81′
|9
|Роберто Инглезе
44′
|11
|Дуглас Коста
|11
|Андреас Корнелиус
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Ди Белло(Италия)