Роналду случайно поцеловал Дибалу после гола «Ювентуса»

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Эпизод произошел в середине второго тайма после второго гола в португальца в ворота «Пармы». Дибала, ассистировавший Роналду, побежал праздновать забитый мяч вместе с партнером. Поворачиваясь, они случайно поцеловали друг друга, а сам момент попал в телеэфир.

Эпизод моментально стал вирусным в социальных сетях и набрал тысячи комментариев.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса», оба гола в ворота «Пармы» забил Роналду.