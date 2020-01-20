Главный тренер «Ордабасы» получил предложение из Азербайджана и может покинуть клуб

Клуб из Баку сегодня, 20 января, уволил Роберто Бордина. Отставка итальянца случилась в разгар сборов в Турции.

Пока «Нефтчи» временно возглавляет азербайджанец Физули Мамедов, работавший ассистентом Бордина. Кроме Цхададзе, клуб ведет переговоры со своим бывшим игроком Махмудом Гурбановым. Чемпионат Азербайджана возобновится 1 февраля.

«Цхададзе оставил о себе хорошую память в Азербайджане по работе с «Интером», который каждый год попадал в число призеров. В прошлом сезоне грузин привел «Ордабасы» к «бронзе» в чемпионате Казахстана, что можно считать очень хорошим результатом, ведь первые два места давно «забронированы» за «Астаной» и «Кайратом».

У Цхададзе действует контракт с «Ордабасы», но кто знает, что будет дальше? Тем более, что УЕФА поставил запрет на участие «Ордабасы» в еврокубках по причине задолженностей перед игроками. Это говорит об имеющихся в клубе финансовых проблемах, и Цхададзе наверняка понимает, что в таком случае давать результат очень проблематично.

К тому же Цхададзе известен как человек амбициозный, и ему наврядли будет интересно работать в клубе, который варится только в местном котле и не участвует в Лиге Европы, — пишет издание.