Лучший бомбардир «Кайрата» в истории КПЛ вернулся в Европу и стал одноклубником победителя Евро-2016

31-летний ивуарийский форвард подписал контракт с «Касымпашой». Его новая команда с 15 очками идет на 15-м месте из 18 клубов, а в последнем матче вчера, 19 января, уступила «Трабзонспору» со счетом 0:6.

В «Касымпаше» Гоу станет одноклубником победителя Евро-2016 в составе сборной Португалии Рикарду Куарежмы. Ивуариец уже выступал с Турции, но в первой лиге за «Денизлиспор» и «Кайсери Эрджиесспор» — с 2011 по 2013 год он забил 26 голов в 58 матчах.

Последние два сезона Гоу играл за «Бейцзин Энтерпрайзес». За 48 матчей во второй лиге Китая он забил 31 мяч и отдал семь голевых передач.

За «Кайрат» Гоу выступал с июня 2014 года по ноябрь 2017 года. В 102 матчах КПЛ он забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец трижды становился лучшим бомбардиром и серебряным призером КПЛ, а также выигрывал Кубок.