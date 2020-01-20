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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир «Кайрата» в истории КПЛ вернулся в Европу и стал одноклубником победителя Евро-2016

Рекордсмен «Кайрата» по количеству голов в чемпионате Казахстана Жерар Гоу продолжит карьеру в турецкой суперлиге, передает корреспондент Vesti.kz.

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31-летний ивуарийский форвард подписал контракт с «Касымпашой». Его новая команда с 15 очками идет на 15-м месте из 18 клубов, а в последнем матче вчера, 19 января, уступила «Трабзонспору» со счетом 0:6.

В «Касымпаше» Гоу станет одноклубником победителя Евро-2016 в составе сборной Португалии Рикарду Куарежмы. Ивуариец уже выступал с Турции, но в первой лиге за «Денизлиспор» и «Кайсери Эрджиесспор» — с 2011 по 2013 год он забил 26 голов в 58 матчах.

Последние два сезона Гоу играл за «Бейцзин Энтерпрайзес». За 48 матчей во второй лиге Китая он забил 31 мяч и отдал семь голевых передач.

За «Кайрат» Гоу выступал с июня 2014 года по ноябрь 2017 года. В 102 матчах КПЛ он забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец трижды становился лучшим бомбардиром и серебряным призером КПЛ, а также выигрывал Кубок.

Отметим, что в сентябре 2017 года Гоу стал лучшим бомбардиром «Кайрата» в чемпионате Казахстана, опередив Алибека Булешева.

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