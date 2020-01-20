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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» объявил о трансфере 18-летнего бразильца Рейньера

Полузащитник «Фламенго» Рейньер перешёл в мадридский «Реал», сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».

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Источник: Reuters

Сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец присоединится ко второй команде «Реала» — «Кастилье» после того, как закончит участие в предолимпийском турнире U23 с участием сборной Бразилии.

18-летний Рейньер является воспитанником «Фламенго». Всего он провёл за клуб 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также хавбек принял участие в 10 матчах за юношескую сборную Бразилии U17 и забил шесть голов. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.

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