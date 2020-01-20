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20 января, источник: Vesti.kz

Самый возрастной футболист КПЛ-2019 близок к переходу в новый клуб

Защитник «Актобе» Виталий Волков может присоединиться к «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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38-летний уроженец Москвы выступает в Казахстане с 2011 года. До «Актобе» он защищал цвета «Окжетпеса» и «Тобола». На родине Волков играл за московское «Торпедо», «Рубин», «Томь» и «Волгу» из Нижнего Новгорода.

В КПЛ Волков провел 262 матча и забил десять голов. В 2019 году защитник, у которого есть гражданство Казахстана, отметился одним голом в 32 играх, а 21 раз выводил команду с капитанской повязкой.

В ноябре 2019 года Волков на один сезон продлил контракт с «Актобе», но затем в клубе сменилось руководство. В прошедшем сезоне он был самым возрастным игроком КПЛ, оказавшись на три месяца старше вратаря «Астаны» Александра Мокина.

Напомним, по итогам КПЛ-2019 «Актобе» и «Атырау» вылетели из премьер-лиги и следующий сезон начнут в первой лиге.

Добавим, что 22 марта Волкову исполнится 39 лет. На профессиональном уровне он выступает с 1999 года.

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