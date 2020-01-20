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20 января, источник: Vesti.kz

«Шахтер» уступил второй команде Румынии, а «Кызыл-Жар» сыграл вничью с украинским клубом

Два клуба казахстанской премьер-лиги провели контрольные матчи на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Карагандинский «Шахтер» уступил со счетом 0:1 «Астре», которая ушла на зимний перерыв в чемпионате Румынии на втором месте. У «горняков» в этом матче играли Давид Юрченко, Гиди, Александр Кислицын, Милош Видович, Андрей Лебедев, Геворг Наджарян, Доньет Шкодра, Марат Шахметов, Жан-Али Пайруз, Сергей Зенев и Павел Кривенцев.

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» сыграл вничью с украинским «Мариуполем» — 1:1. Казахстанский клуб пропустил на 37-й минуте, но отыгрался на 39-й, благодаря голу игрока, находящегося на просмотре и чье имя пока не уточняется. Соперник ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на шестом месте.

В следующих матчах «Кызыл-Жар СК» 21 января сыграет с «Ахалом», который в 2019 году стал серебряным призером чемпионата Туркменистана, а «Шахтер» спустя два дня встретится с «Вождовацом», идущим шестым в высшей лиге Сербии.

Отметим, что в 2019 году «Шахтер» финишировал девятым из 12 клубов КПЛ, а «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и вернулся в премьер-лигу.

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