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22:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ливерпуль» намерен приобрести футболиста «Лейпцига» Вернера

По информации газеты Bild, опция выкупа футболиста составляет €60 млн.

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Источник: AP 2020

ТАСС, 20 января. Лидер чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» заинтересован в трансфере нападающего немецкого «Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернера. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Bild.

По информации источника, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп давно ждал перехода 23-летнего форварда в свою команду, контракт с немцем может быть подписан не позднее лета. Вернер мог перейти в «Ливерпуль» прошлым летом, но продлил контракт с немецким клубом до 2023 года. Опция выкупа футболиста составляет €60 млн.

Также в трансфере игрока заинтересован английский «Челси».

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Вернер наряду с форвардом мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовским возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Германии, на счету обоих игроков по 20 мячей. Всего в текущем сезоне Вернер сыграл в 26 встречах во всех турнирах и забил 25 мячей.

«Ливерпуль» набрал 64 очка из 66 возможных и после 22 туров возглавляет таблицу чемпионата Англии. Клуб является действующим победителем Лиги чемпионов, в 1/8 финала турнира команда сыграет с мадридским «Атлетико».

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