«Барселона» подписала албанского форварда Маная

Футболист обошёлся каталонскому клубу в € 700 тыс. Эта сумма может вырасти ещё на € 2 млн в качестве бонусов. Стороны подписали контракт до лета 2023 года. Сумма отступных в контракте форварда составила € 50 млн.

Манай перешёл в «Альбасете» летом 2019 года из «Интера». Сумма трансфера составила € 2 млн. В нынешнем сезоне 23-летний албанский футболист принял участие в 10 матчах Сегунды (в четырёх — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. Форвард провёл 11 матчей за сборную Албании и забил три гола.