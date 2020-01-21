Кононов нашел новую команду после провала в «Спартаке»

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Кононов должен возглавить латвийский клуб «Рига», утверждает «СЭ». По информации источника, назначение может состояться уже на этой неделе — 21—22 января .

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года. При нем команда завершила прошлый сезон чемпионата России на 5-м месте и вылетела из Кубка страны и Лиги Европы.

В 2019 году «Спартак» под руководством Кононова не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы. После сентябрьских четырех поражений подряд в чемпионате России (от «Зенита», «Урала», «Уфы» и «Оренбурга») он покинул занимаемый пост.

Сам тренер не считает, что в «Спартаке» у него что-то кардинально не получилось. Он также заявил, что ушел из «Спартака» не из-за 4 поражений подряд.

«Рига», которую должен возглавить Кононов, является действующим чемпионом Латвии. Эта команда выиграла чемпионат два года подряд — в 2018-м и 2019-м. Новый сезон начнется в марте.