Кононов нашел новую команду после провала в «Спартаке»
Стало известно, где собирается продолжить тренерскую карьеру Олег Кононов, который в конце сентября 2019 года был вынужден покинуть пост главного тренера «Спартака».
Стало известно, где собирается продолжить тренерскую карьеру Олег Кононов, который в конце сентября 2019 года был вынужден покинуть пост главного тренера «Спартака».
Кононов должен возглавить латвийский клуб «Рига», утверждает «СЭ». По информации источника, назначение может состояться уже на этой неделе —
Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года. При нем команда завершила прошлый сезон чемпионата России на 5-м месте и вылетела из Кубка страны и Лиги Европы.
Сам тренер не считает, что в «Спартаке» у него
«Рига», которую должен возглавить Кононов, является действующим чемпионом Латвии. Эта команда выиграла чемпионат два года подряд — в 2018-м и 2019-м. Новый сезон начнется в марте.
В Лиге чемпионов «Рига» под руководством Михаила Конева не сумела преодолеть 1-й квалификационный раунд, уступив по пенальти ирландскому «Дандолку». Команда вылетела в отбор Лиги Европы, где сперва прошла польский «Пяст» и финский ХИК, но в квалификационном раунде