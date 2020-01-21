Бэйл не собирается уходить из «Реала» до истечения контракта

30-летний валлиец имеет прохладные отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом и болельщиками мадридцев. «Реал» хотел бы продать игрока из-за его высокой зарплаты. В прошлое трансферное окно он отказался уходить в аренду.

В текущем сезоне валлиец провел 12 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.