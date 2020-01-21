Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.01
Аталанта
СПАЛ
12
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
09:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бэйл не собирается уходить из «Реала» до истечения контракта

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не собирается уходить из клуба до окончания контракта, сообщает Mirror.

Наверх
Источник: Reuters

Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

30-летний валлиец имеет прохладные отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом и болельщиками мадридцев. «Реал» хотел бы продать игрока из-за его высокой зарплаты. В прошлое трансферное окно он отказался уходить в аренду.

В текущем сезоне валлиец провел 12 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Читайте также
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кого уйдет из "Спартака", кого купит "Зенит" и за сколько. Таблица трансферов РПЛ
Гонорары Медведевой и песни Билана. Из-за чего повздорили Рудковская и Авербух
Шарапова покинула Australian Open и топ-350 рейтинга
Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
«Динамо» начало год с разгрома поляков, а Игбун — с хет-трика
Конора Макгрегора вызвали на титульный бой в полусреднем весе
Назван сильнейший чемпионат 2019 года. РПЛ нет в топ-20
«Монако» с Александром Головиным вышел в 1/8 Кубка Франции
Киберпонедельник: товары для спорта с большими скидками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь