Бэйл не собирается уходить из «Реала» до истечения контракта
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не собирается уходить из клуба до окончания контракта, сообщает Mirror.
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не собирается уходить из клуба до окончания контракта, сообщает Mirror.
Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.
30-летний валлиец имеет прохладные отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом и болельщиками мадридцев. «Реал» хотел бы продать игрока
В текущем сезоне валлиец провел 12 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.