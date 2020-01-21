Названа сильнейшая лига 2019 года. КПЛ ниже чемпионатов Конго и Китая

Источник: Reuters

Впервые с 2009 года список возглавила английская премьер-лига. До этого десять лет подряд сильнейшей лигой мира становилась испанская Примера.

На втором месте в обновленном рейтинге находится бразильский чемпионат. Замкнула тройку сильнейших лиг мира Ла Лига.

Чемпионат Казахстана занял по итогам 2019 года 43-е место. В 2018-м КПЛ занимала 40-ю строчку. При этом выше располагаются первенства Конго (35) и Китая (39).

IFFHS не сообщает, по какой методике составлен рейтинг и за что начислены баллы, но отмечается, что на выбор АПЛ серьезно повлияли выступления «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

ТОП-10 рейтинга по версии IFFHS выглядит следующим образом: