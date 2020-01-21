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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Названа сильнейшая лига 2019 года. КПЛ ниже чемпионатов Конго и Китая

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Впервые с 2009 года список возглавила английская премьер-лига. До этого десять лет подряд сильнейшей лигой мира становилась испанская Примера.

На втором месте в обновленном рейтинге находится бразильский чемпионат. Замкнула тройку сильнейших лиг мира Ла Лига.

Чемпионат Казахстана занял по итогам 2019 года 43-е место. В 2018-м КПЛ занимала 40-ю строчку. При этом выше располагаются первенства Конго (35) и Китая (39).

IFFHS не сообщает, по какой методике составлен рейтинг и за что начислены баллы, но отмечается, что на выбор АПЛ серьезно повлияли выступления «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

ТОП-10 рейтинга по версии IFFHS выглядит следующим образом:

1. Англия — 1287 баллов;
2. Бразилия — 1165;
3. Испания — 1141;
4. Италия — 939;
5. Колумбия — 849;
6. Португалия — 834;
7. Франция — 818;
8. Голландия — 790,5;
9. Аргентина — 776;
10. Германия — 765,5,
…25. Украина — 542,
26. Россия — 538,5,
…36. Болгария — 437,
…40. Венгрия — 425,5,
…43. Казахстан — 410,
…45. Беларусь — 397,
…52. Польша — 364,5,
…61. Латвия — 340,
…67. Узбекистан — 292,5,
…71. Литва — 279,5.

Казахстан
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Беларусь
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Испания
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Англия
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Германия
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Франция
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Украина
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