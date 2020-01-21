Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неподобающем поведении игроков в матче с «Ливерпулем»

Ассоциация футбола Англии (FA) предъявила обвинения «Манчестер Юнайтед» за неспортивное поведение игроков в матче 23-го тура Премьер-лиге с «Ливерпулем» (0:2), сообщает Sky Sports.

Наверх
Источник: AP 2020

В первом тайме нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино забил гол в ворота голкипера Давида де Хеа, после чего игроки «МЮ» набросились на главного арбитра матча Крейга Поусона. Футболисты указывали на то, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк нарушил правила на вратаре гостей.

Поусон прибегнул к помощи видеоассистента рефери и в итоге отменил гол, но наказал де Хеа жёлтой карточкой за неспортивное поведение.

Но ассоциация не оставила этот инцидент без внимания и обвинила «Манчестер Юнайтед» в потере контроля над игроками и неподобающем поведении. До 23 января клуб обязан ответить на это обвинение.

Читайте также
Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2319.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Anfield, 52916 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппУле Гуннар Сульшер
Голы
Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)14′
Мохамед Салах(Алиссон)90+3′
Составы команд
1Алиссон
1Давид де Хеа
25′
66Трент Александр-Арнолд
29Аарон Ван-Биссака
26Эндрю Робертсон
2Виктор Линделеф
4Виргил ван Дейк
5Харри Магуайр
12Джо Гомес
17Фред
5Джорджиньо Вайналдум
31Неманья Матич
8′
14Джордан Хендерсон
9Антони Марсьяль
11Мохамед Салах
90+4′
21Дэниэл Джеймс
15Алекс Окслейд-Чемберлен
66′
53Брэндон Уильямс
74′
20Адам Лаллана
8Хуан Мануэль Мата
10Садио Мане
83′
23Люк Шоу
72′87′
27Дивок Ориги
20Диогу Далот
9Роберту Фирмину
83′
15Андреас Перейра
74′
3Фабинью
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
11Угловые5
7Фолы10
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Шарапова покинула Australian Open и топ-350 рейтинга
Кокорина не отпустили в «Фейеноорд». Он будет играть в «Сочи»
Губерниев объяснил причины конфликта с Тихоновым
«Он ворует деньги». Бобровский попал под огонь фанатов «Флориды»
Самая яркая блондинка КХЛ ушла в либеральную журналистику (фото)
Россияне не входят в топ-5 игроков НХЛ по мнению хоккеистов лиги
Участница «Мисс Вселенная» проехала ралли на грузовике (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь