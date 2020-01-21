FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неподобающем поведении игроков в матче с «Ливерпулем»
Ассоциация футбола Англии (FA) предъявила обвинения «Манчестер Юнайтед» за неспортивное поведение игроков в матче 23-го тура
Ассоциация футбола Англии (FA) предъявила обвинения «Манчестер Юнайтед» за неспортивное поведение игроков в матче 23-го тура
В первом тайме нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино забил гол в ворота голкипера Давида де Хеа, после чего игроки «МЮ» набросились на главного арбитра матча Крейга Поусона. Футболисты указывали на то, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк нарушил правила на вратаре гостей.
Поусон прибегнул к помощи видеоассистента рефери и в итоге отменил гол, но наказал де Хеа жёлтой карточкой за неспортивное поведение.
Но ассоциация не оставила этот инцидент без внимания и обвинила «Манчестер Юнайтед» в потере контроля над игроками и неподобающем поведении. До 23 января клуб обязан ответить на это обвинение.
|Юрген Клопп
|Уле Гуннар Сульшер
|Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)
|14′
|Мохамед Салах(Алиссон)
|90+3′
|1
|Алиссон
|1
|Давид де Хеа
25′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|29
|Аарон Ван-Биссака
|26
|Эндрю Робертсон
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Харри Магуайр
|12
|Джо Гомес
|17
|Фред
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|31
|Неманья Матич
8′
|14
|Джордан Хендерсон
|9
|Антони Марсьяль
|11
|Мохамед Салах
90+4′
|21
|Дэниэл Джеймс
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
66′
|53
|Брэндон Уильямс
74′
|20
|Адам Лаллана
|8
|Хуан Мануэль Мата
|10
|Садио Мане
83′
|23
|Люк Шоу
72′87′
|27
|Дивок Ориги
|20
|Диогу Далот
|9
|Роберту Фирмину
83′
|15
|Андреас Перейра
74′
|3
|Фабинью
|26
|Мэйсон Гринвуд
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)