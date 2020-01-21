FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неподобающем поведении игроков в матче с «Ливерпулем»

Источник: AP 2020

В первом тайме нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино забил гол в ворота голкипера Давида де Хеа, после чего игроки «МЮ» набросились на главного арбитра матча Крейга Поусона. Футболисты указывали на то, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк нарушил правила на вратаре гостей.

Поусон прибегнул к помощи видеоассистента рефери и в итоге отменил гол, но наказал де Хеа жёлтой карточкой за неспортивное поведение.