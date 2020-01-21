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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» выбрала стадион для домашних матчей на время ремонта «Астана Арены»

Столичная «Астана» планирует играть домашние матчи весеннего отрезка премьер-лиги-2020 в Кызылорде, сообщает KazFootball.kz.

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Искать стадион чемпиону КПЛ пришлось из-за замены поля на «Астана Арене». Ремонтные работы могут занять три-четыре месяца.

В «Астане» рассматривали Павлодар, но он отпал из-за местного климата. Среди вариантов назывался Костанай, где есть манеж «Тобыл Арена», однако клуб отказался от этой идеи, так как «Тобол» будет одним из главных конкурентов за чемпионство.

В итоге «Астана» решила проводить домашние матчи на юге страны. Клуб выбрал стадион имени Гани Муратбаева в Кызылорде, на котором выступает «Кайсар».

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