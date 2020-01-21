«Астана» выбрала стадион для домашних матчей на время ремонта «Астана Арены»
Столичная «Астана» планирует играть домашние матчи весеннего отрезка премьер-лиги-2020 в Кызылорде, сообщает KazFootball.kz.
Столичная «Астана» планирует играть домашние матчи весеннего отрезка премьер-лиги-2020 в Кызылорде, сообщает KazFootball.kz.
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В итоге «Астана» решила проводить домашние матчи на юге страны. Клуб выбрал стадион имени Гани Муратбаева в Кызылорде, на котором выступает «Кайсар».