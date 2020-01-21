«Астана» выбрала стадион для домашних матчей на время ремонта «Астана Арены»

В «Астане» рассматривали Павлодар, но он отпал из-за местного климата. Среди вариантов назывался Костанай, где есть манеж «Тобыл Арена», однако клуб отказался от этой идеи, так как «Тобол» будет одним из главных конкурентов за чемпионство.