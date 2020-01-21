«Астана» оказалась выше «Боруссии», «Вильярреала», «Эвертона» и «Монако» в мировом клубном рейтинге

Из представителей Казахстана выше всех оказалась «Астана», которая со 129,5 очками идет на 104-м месте. Столичная команда в 2018 года была на 67-й позиции и потеряла 37 строчек.

В текущем рейтинге IFFHS «Астана» опережает такие клубы, как испанский «Вильярреал» (116-е место), немецкие «Боруссию» из Дортмунда (116) и «Байер» (170), итальянские «Торино» (110) и «Милан» (161), турецкий «Галатасарай» (110), французский «Сент-Этьен» (155) и «Монако» (307), английские «Эвертон» и «Ньюкасл» (290), российский «Локомотив» (171).

В рейтинге IFFHS также попали еще три казахстанских клуба: «Ордабасы» занимает 234-е место с 86 очками, «Кайрат» идет 264-м (78,5 баллов), а «Тобол» — 355-м (66). По сравнению с 2018 годом, шымкентцы взлетели на 492 строчки, алматинцы потеряли 83 позиции, а костанайцы — ровно 100.