Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана в составе «Астаны» покинул неудачника КПЛ-2019

Голкипер «Атырау» Михаил Голубничий может покинуть клуб в межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Наверх

Он перешел в клуб в летнее трансферное окно из «Аксу», представляющего вторую лигу. В первой половине сезона Голубничий пропустил 22 гола в 13 матчах, а за главную команду «Атырау» в итоге не дебютировал и играл только за «молодежку» — три пропущенных мяча в четырех встречах.

В Кубке Казахстана 24-летний вратарь в минувшем сезоне отметился за «Аксу» в матче 1/8 финала Кубка Казахстана против «Тобола». Тогда Голубчний отразил пенальти и сумел отстоять один тайм на ноль, но клуб из Павлодарской области в итоге проиграл представителю КПЛ — 0:3.

Отметим, что в 2015 году Голубничий провел шесть матчей в КПЛ в составе «Астаны», с которой стал чемпионом страны. В том же году казахстанский вратарь дважды попадал в заявку на матчи группового турнира Лиги чемпионов.

За карьеру Голубничий также выступал за «Байтерек», «Кызыл-Жар СК» и «Окжетпес». Он имеет опыт игры в юношеских и молодежной сборной Казахстана.

В 2019 году «Атырау» занял предпоследнее, 11-е, место и вылетел из КПЛ. Сейчас клуб готовится к сезону в первой лиге.

Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Форвард "Барыса" вступился за Бойда и попытался проучить соперника из "Йокерита"
Кокорин вышел с капитанской повязкой и забил три гола за «Зенит»
Владимир Путин назначил нового министра спорта России
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в полуфинале юношеских ОИ
«Рубин» одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого
Кнут и Прядкин: РФС не согласен с переизбранием президента РПЛ
СКА играет с ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (трансляция)
Третьяк оценил назначение нового министра спорта России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь