Чемпион Казахстана в составе «Астаны» покинул неудачника КПЛ-2019

Он перешел в клуб в летнее трансферное окно из «Аксу», представляющего вторую лигу. В первой половине сезона Голубничий пропустил 22 гола в 13 матчах, а за главную команду «Атырау» в итоге не дебютировал и играл только за «молодежку» — три пропущенных мяча в четырех встречах.

В Кубке Казахстана 24-летний вратарь в минувшем сезоне отметился за «Аксу» в матче 1/8 финала Кубка Казахстана против «Тобола». Тогда Голубчний отразил пенальти и сумел отстоять один тайм на ноль, но клуб из Павлодарской области в итоге проиграл представителю КПЛ — 0:3.

Отметим, что в 2015 году Голубничий провел шесть матчей в КПЛ в составе «Астаны», с которой стал чемпионом страны. В том же году казахстанский вратарь дважды попадал в заявку на матчи группового турнира Лиги чемпионов.

За карьеру Голубничий также выступал за «Байтерек», «Кызыл-Жар СК» и «Окжетпес». Он имеет опыт игры в юношеских и молодежной сборной Казахстана.