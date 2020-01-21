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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Кыргызский Месси» может перейти в «Кайрат»

Полузащитник сборной Кыргызстана и белорусского «Немана» Гулжигит Алыкулов может присоединиться на к «Кайрату» на предсезонных сборах, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к игроку.

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Источник: ffkr.kg

В конце 2019 года Алыкулов отклонил предложение алматинцев, объяснив это желанием перейти в более сильную лигу. В ноябре сообщалось об интересе к нему со стороны польского «Леха», чешской «Славии» и клуба российской премьер-лиги.

19-летний Алыкулов, прозванный на родине «Кыргызским Месси», в 2019 году провел за гродненский «Неман» 23 матча и забил четыре гола. За сборную Кыргызстана хавбек отличился дважды в шести играх.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Алыкулова в 400 тысяч евро. По итогам 2019 года его признан лучшим футболистом Кыргызстана и лучшим игроком сезона в «Немане».

Отметим, что вторые сборы «Кайрат» проводит в Турции. В новом сезоне КПЛ граждане стран ЕАЭС, куда с Казахстаном входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия, не будут считаться легионерами.

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