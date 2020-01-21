«Кыргызский Месси» может перейти в «Кайрат»

Источник: ffkr.kg

В конце 2019 года Алыкулов отклонил предложение алматинцев, объяснив это желанием перейти в более сильную лигу. В ноябре сообщалось об интересе к нему со стороны польского «Леха», чешской «Славии» и клуба российской премьер-лиги.

19-летний Алыкулов, прозванный на родине «Кыргызским Месси», в 2019 году провел за гродненский «Неман» 23 матча и забил четыре гола. За сборную Кыргызстана хавбек отличился дважды в шести играх.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Алыкулова в 400 тысяч евро. По итогам 2019 года его признан лучшим футболистом Кыргызстана и лучшим игроком сезона в «Немане».