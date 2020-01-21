В Египте зарегистрирован самый старый в мире профессиональный футболист
Египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире.
Египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире.
Им стал 74-летний Из Элдин Бахдер, которого подписал клуб третьего дивизиона чемпионата Египта «6 октября» из одноименного города. Никакие подробности контракта Бахдера с клубом не сообщаются.
Ветеран неизвестен в египетских футбольных кругах и не имеет опыта выступлений в
Примечательно, что Египетская футбольная ассоциация и сам Бахдер пригласили представителей «Книги рекордов Гиннеса» на матч «6 октября» с целью зафиксировать рекорд самого старого профессионального футболиста. На данный момент официально самым возрастным футболистом в мире считается 52-летний нападающий «Иокогамы» Кадуеси Миура, в январе продливший контракт с японским клубом.