В Египте зарегистрирован самый старый в мире профессиональный футболист

Им стал 74-летний Из Элдин Бахдер, которого подписал клуб третьего дивизиона чемпионата Египта «6 октября» из одноименного города. Никакие подробности контракта Бахдера с клубом не сообщаются.

Источник: efa.com.eg

Ветеран неизвестен в египетских футбольных кругах и не имеет опыта выступлений в каких-либо других профессиональных клубах.