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21:32 (мск), источник: Sport24

В Египте зарегистрирован самый старый в мире профессиональный футболист

Египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире.

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Им стал 74-летний Из Элдин Бахдер, которого подписал клуб третьего дивизиона чемпионата Египта «6 октября» из одноименного города. Никакие подробности контракта Бахдера с клубом не сообщаются.

Источник: efa.com.eg

Ветеран неизвестен в египетских футбольных кругах и не имеет опыта выступлений в каких-либо других профессиональных клубах.

Примечательно, что Египетская футбольная ассоциация и сам Бахдер пригласили представителей «Книги рекордов Гиннеса» на матч «6 октября» с целью зафиксировать рекорд самого старого профессионального футболиста. На данный момент официально самым возрастным футболистом в мире считается 52-летний нападающий «Иокогамы» Кадуеси Миура, в январе продливший контракт с японским клубом.

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7 марта 2017© Ньюстюб
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