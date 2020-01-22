«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской
Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 2:2. На 28-й минуте пенальти реализовал полузащитник синих Жоржиньо. На 63-й минуте равенство восстановил Габриэл Мартинелли. Через 21 минуту Сесар Аспиликуэта снова вывел «Челси» вперед, но спустя три минуты голом отметился Эктор Бельерин. Больше тайма
В активе «Челси» 40 очков, команда занимает четвертое место в чемпионате. «Арсенал» набрал на десять очков меньше и занимает десятую строчку.
В следующем туре «Челси» 1 февраля на выезде встретится с «Лестером». «Арсенал» днем позже на чужом поле сыграет с «Бернли».
|Фрэнк Лэмпард
|Микель Артета
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|28′
|Габриел Мартинелли(Шкодран Мустафи)
|63′
|Сесар Аспиликуэта(Каллум Хадсон-Одои)
|84′
|Эктор Бельерин(Лукас Торрейра)
|87′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Бернд Лено
|28
|Сесар Аспиликуэта
|2
|Эктор Бельерин
|33
|Эмерсон
21′
|77
|Букайо Сака
|2
|Антонио Рюдигер
|20
|Шкодран Мустафи
|4
|Андреас Кристенсен
59′
|23
|Давид Луиз
26′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|9
|Александр Ляказетт
|9
|Тэмми Абрахам
|11
|Лукас Торрейра
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|34
|Гранит Джака
|7
|Н`Голо Канте
69′
|19
|Николя Пепе
81′
|19
|Мэйсон Маунт
|16
|Роб Холдинг
|17
|Матео Ковачич
66′
|35
|Габриел Мартинелли
90′
|8
|Росс Баркли
|28
|Джозеф Уиллок
|10
|Виллиан
79′
|10
|Месут Езил
55′
|23
|Миши Батшуайи
|29
|Маттео Гендузи
76′
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|2
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)