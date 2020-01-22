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08:57 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 2:2. На 28-й минуте пенальти реализовал полузащитник синих Жоржиньо. На 63-й минуте равенство восстановил Габриэл Мартинелли. Через 21 минуту Сесар Аспиликуэта снова вывел «Челси» вперед, но спустя три минуты голом отметился Эктор Бельерин. Больше тайма красно-белые играли в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Давид Луис.

В активе «Челси» 40 очков, команда занимает четвертое место в чемпионате. «Арсенал» набрал на десять очков меньше и занимает десятую строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Челси» 1 февраля на выезде встретится с «Лестером». «Арсенал» днем позже на чужом поле сыграет с «Бернли».

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Челси
2:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 2421.01.2020, 23:15 (МСК UTC+3)Stamford Bridge, 40577 зрителей
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардМикель Артета
Голы
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью28′
Габриел Мартинелли(Шкодран Мустафи)63′
Сесар Аспиликуэта(Каллум Хадсон-Одои)84′
Эктор Бельерин(Лукас Торрейра)87′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Бернд Лено
28Сесар Аспиликуэта
2Эктор Бельерин
33Эмерсон
21′
77Букайо Сака
2Антонио Рюдигер
20Шкодран Мустафи
4Андреас Кристенсен
59′
23Давид Луиз
26′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
9Александр Ляказетт
9Тэмми Абрахам
11Лукас Торрейра
20Каллум Хадсон-Одои
34Гранит Джака
7Н`Голо Канте
69′
19Николя Пепе
81′
19Мэйсон Маунт
16Роб Холдинг
17Матео Ковачич
66′
35Габриел Мартинелли
90′
8Росс Баркли
28Джозеф Уиллок
10Виллиан
79′
10Месут Езил
55′
23Миши Батшуайи
29Маттео Гендузи
76′
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
19Удары (всего)2
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
17Угловые5
11Фолы6
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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