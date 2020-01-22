«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 2:2. На 28-й минуте пенальти реализовал полузащитник синих Жоржиньо. На 63-й минуте равенство восстановил Габриэл Мартинелли. Через 21 минуту Сесар Аспиликуэта снова вывел «Челси» вперед, но спустя три минуты голом отметился Эктор Бельерин. Больше тайма красно-белые играли в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Давид Луис.