Легионер «Тараза» прибыл на сбор и тайком подписал контракт с другим клубом
ФК «Тараз», проводящий
ФК «Тараз», проводящий
Казахстанский клуб надеялся на продление контракта и дальнейшее сотрудничество. Накануне Мартинс прибыл в расположение команды из Португалии. Представители команды встретили его, разместили на ночлег в гостинице. Утром игрок позавтракал вместе с командой, а на обед уже не явился, молча исчезнув.
Позже выяснилось, что бразилец успел тайком подписать контракт с другим клубом.
— Мы разочарованы такими действиями нашего игрока, которого специально пригласили на эти сборы для подписания нового контракта.
Игрок выражал согласие, говорил партнерам, что остается в клубе, а сам вдруг исчезает и оказывается в расположении другого клуба. В телефонном разговоре с агентом игрока мы попытались объяснить, что с их стороны такой поступок является некрасивым. Однако для них понятия чести и достоинства оказались пустым звуком. Мартинс мог как мужчина объясниться перед командой — честно признать, что ему предложили более выгодный контракт,
Напомним, Мартинс после продолжительной травмы был лишен игровой практики, но «Тараз» поверил в игрока и подписал с ним контракт в 2019 году. За команду бразилец провел 31 матч, в которых не отметился результативными пасами, зато забил один гол в свои ворота. На его счету также девять желтых карточек и одно удаление.