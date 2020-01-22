Легионер «Тараза» прибыл на сбор и тайком подписал контракт с другим клубом

Игрок выражал согласие, говорил партнерам, что остается в клубе, а сам вдруг исчезает и оказывается в расположении другого клуба. В телефонном разговоре с агентом игрока мы попытались объяснить, что с их стороны такой поступок является некрасивым. Однако для них понятия чести и достоинства оказались пустым звуком. Мартинс мог как мужчина объясниться перед командой — честно признать, что ему предложили более выгодный контракт, по-человечески попрощаться и уйти. Но он поступил не по-мужски. Такие действия не красят этого игрока, ведь теперь все его будущие команды будут знать, с кем имеют дело. Нам жаль, что футболист, используя нас, ради более выгодного контракта поступился принципами честной игры. В мире футбола это очень редкий случай, поскольку ни один уважающий себя игрок не ведет подобную двойную игру.