Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
21.01
Челси
Арсенал
22
Футбол. Зарубежный
21.01
Борнмут
Брайтон & Хоув
31
Футбол. Зарубежный
21.01
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
21.01
Астон Вилла
Уотфорд
21
Футбол. Зарубежный
21.01
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
21.01
Кристал Пэлас
Саутгемптон
02
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
09:35 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Тараза» прибыл на сбор и тайком подписал контракт с другим клубом

ФК «Тараз», проводящий учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталье, рассказал о некрасивом поступке одного из игроков прошлогоднего состава — бразильского легионера Жоана Мартинса.

Наверх

Казахстанский клуб надеялся на продление контракта и дальнейшее сотрудничество. Накануне Мартинс прибыл в расположение команды из Португалии. Представители команды встретили его, разместили на ночлег в гостинице. Утром игрок позавтракал вместе с командой, а на обед уже не явился, молча исчезнув.

Читайте также
Владимир Никитенко возглавил клуб КПЛ

Позже выяснилось, что бразилец успел тайком подписать контракт с другим клубом.

— Мы разочарованы такими действиями нашего игрока, которого специально пригласили на эти сборы для подписания нового контракта.

Игрок выражал согласие, говорил партнерам, что остается в клубе, а сам вдруг исчезает и оказывается в расположении другого клуба. В телефонном разговоре с агентом игрока мы попытались объяснить, что с их стороны такой поступок является некрасивым. Однако для них понятия чести и достоинства оказались пустым звуком. Мартинс мог как мужчина объясниться перед командой — честно признать, что ему предложили более выгодный контракт, по-человечески попрощаться и уйти. Но он поступил не по-мужски. Такие действия не красят этого игрока, ведь теперь все его будущие команды будут знать, с кем имеют дело. Нам жаль, что футболист, используя нас, ради более выгодного контракта поступился принципами честной игры. В мире футбола это очень редкий случай, поскольку ни один уважающий себя игрок не ведет подобную двойную игру.

Напомним, Мартинс после продолжительной травмы был лишен игровой практики, но «Тараз» поверил в игрока и подписал с ним контракт в 2019 году. За команду бразилец провел 31 матч, в которых не отметился результативными пасами, зато забил один гол в свои ворота. На его счету также девять желтых карточек и одно удаление.

Читайте также
Тараз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Промоутер Головкина предложил чемпиону мира семь миллионов долларов за объединительный бой
Панарин пропустит Матч звезд НХЛ
Кокорин вышел с капитанской повязкой и забил три гола за «Зенит»
КХЛ рассмотрит вопрос прекращения полномочий президента лиги
У Панарина травма. Без него «Рейнджерс» не короли Нью-Йорка
СМИ: Александр Емельяненко арестован на семь суток за дебош
Студенты в США устроили массовую драку на баскетбольном дерби
Третьяк оценил назначение нового министра спорта России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь