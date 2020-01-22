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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» с зарплатой в миллион долларов нашел новый клуб

Бывший футболист «Астаны» Ричард Алмейда подписал контракт с клубом «Бани Яс» из ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соглашение полузащитника сборной Азербайджана по футболу с новой командой рассчитано до конца сезона. После 12-и туров в чемпионате ОАЭ «Бани Яс» находится на 11-й строчке с 11-ю очками.

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В «Астану» хавбек перешел в статусе свободного агента в июле 2018 года, подписав двухлетний контракт. По информации источника, зарплата игрока составляла миллион долларов в год. В составе столичного клуба он провел 19 игр, из них восемь в казахстанской премьер-лиге (один гол) и 11 в еврокубках.

В январе 2019 года Алмейда был отдан на год в аренду в «Карабах». Однако игрок не сумел договориться с азербайджанским клубом о новом контракте. На его счету один гол в 14 матчах в чемпионате, а также один мяч в шести играх на групповой стадии в Лиге Европы.

В декабре стало известно, что Алмейда расторг контракт с «Астаной». Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 1,6 миллиона евро.

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