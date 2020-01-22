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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана после ухода из «Астаны» подписал контракт с новым клубом

ФК «Тобол» подписал контракт с полузащитником сборной Казахстана по футболу Серикжаном Мужиковым.

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Как сообщает официальный сайт костанайского клуба, соглашение с 30-летним хавбеком рассчитано до конца года.

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Мужиков начинал карьеру в талдыкорганском «Коксу». В течение семи сезонов Мужиков защищал цвета «Жетысу». В составе семиреченцев стал серебряным призером чемпионата Казахстана. Отметим, что полузащитник является единственным футболистом, забивавшим в Лиге Европы за «Жетысу».

В 2014 году подписал контракт с «Астаной». В столичном клубе провел шесть лет, вместе с астанчанами стал шестикратным чемпионом Казахстана, сыграв на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2015 году на правах аренды выступал за «Кайсар».

По окончании сезона-2019 Мужиков покинул «Астану». У игрока закончился контракт, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Также в его активе 23 матча за сборную Казахстана, в которых он забил один гол.

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