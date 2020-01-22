Клуб КПЛ подписал трех легионеров и вернул бывшего вратаря

Так, контракты до конца года подписаны с 32-летним сербским форвардом Братиславом Пуношевацем, 25-летним черногорским полузащитником Йованом Чадженовичем, 26-летним литовским хавбеком Овидиусом Вербицкасом и 28-летним вратарем Джурахоном Бабахановым.

Пуношевац сезоны 2018 и 2019 годов провел в «Кызыл-Жар СК» и «Кайсаре», забив в общей сложности 11 мячей в 41 матче.

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Чадженович и Вербицкас последний сезон отыграли в «Судуве» — клуб из Мариямполе в 2019 году в третий раз подряд стал чемпионом Литвы под руководством 54-летнего казахстанского тренера Владимира Чебурина, покинувшего команду в межсезонье.

Чадженович также выступал за сербские «Телеоптик», «Партизан», «Бежанию», «Земун», «Борац» (Чачак), а еще за юношеские сборные Черногории до 17 и 19 лет. Вербицкас на родине защищал цвета «Атлантаса» и «Роталиса». За пределами страны играл за молодежный состав питерского «Зенита» и испанскую «Марбелью». К играм сборной Литвы привлекается с 2016 года.

Бабаханов — воспитанник таразского футбола. В 2014 году дебютировал в премьер-лиге в составе «Тараза». Кроме того, в КПЛ выступал за «Окжетпес», «Иртыш» и «Жетысу».