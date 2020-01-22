Клуб КПЛ подписал трех легионеров и вернул бывшего вратаря
«Тараз» пополнили сразу несколько легионеров, также в его состав вернулся воспитанник клуба, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
«Тараз» пополнили сразу несколько легионеров, также в его состав вернулся воспитанник клуба, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
Так, контракты до конца года подписаны с 32-летним сербским форвардом Братиславом Пуношевацем, 25-летним черногорским полузащитником Йованом Чадженовичем, 26-летним литовским хавбеком Овидиусом Вербицкасом и 28-летним вратарем Джурахоном Бабахановым.
Пуношевац сезоны 2018 и 2019 годов провел в «Кызыл-Жар СК» и «Кайсаре», забив в общей сложности 11 мячей в 41 матче.
Чадженович и Вербицкас последний сезон отыграли в «Судуве» — клуб из Мариямполе в 2019 году в третий раз подряд стал чемпионом Литвы под руководством 54-летнего казахстанского тренера Владимира Чебурина, покинувшего команду в межсезонье.
Чадженович также выступал за сербские «Телеоптик», «Партизан», «Бежанию», «Земун», «Борац» (Чачак), а еще за юношеские сборные Черногории до 17 и 19 лет. Вербицкас на родине защищал цвета «Атлантаса» и «Роталиса». За пределами страны играл за молодежный состав питерского «Зенита» и испанскую «Марбелью». К играм сборной Литвы привлекается с 2016 года.
Бабаханов — воспитанник таразского футбола. В 2014 году дебютировал в
Напомним, сезон 2019 года «Тараз» завершил на десятом месте, тогда как прописку в