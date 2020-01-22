Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
21.01
Челси
Арсенал
22
Футбол. Зарубежный
21.01
Борнмут
Брайтон & Хоув
31
Футбол. Зарубежный
21.01
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
21.01
Астон Вилла
Уотфорд
21
Футбол. Зарубежный
21.01
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
21.01
Кристал Пэлас
Саутгемптон
02
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
10:56 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал трех легионеров и вернул бывшего вратаря

«Тараз» пополнили сразу несколько легионеров, также в его состав вернулся воспитанник клуба, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

Наверх

Так, контракты до конца года подписаны с 32-летним сербским форвардом Братиславом Пуношевацем, 25-летним черногорским полузащитником Йованом Чадженовичем, 26-летним литовским хавбеком Овидиусом Вербицкасом и 28-летним вратарем Джурахоном Бабахановым.

Пуношевац сезоны 2018 и 2019 годов провел в «Кызыл-Жар СК» и «Кайсаре», забив в общей сложности 11 мячей в 41 матче.

Читайте также
Легионер «Тараза» прибыл на сбор и тайком подписал контракт с другим клубом

Чадженович и Вербицкас последний сезон отыграли в «Судуве» — клуб из Мариямполе в 2019 году в третий раз подряд стал чемпионом Литвы под руководством 54-летнего казахстанского тренера Владимира Чебурина, покинувшего команду в межсезонье.

Чадженович также выступал за сербские «Телеоптик», «Партизан», «Бежанию», «Земун», «Борац» (Чачак), а еще за юношеские сборные Черногории до 17 и 19 лет. Вербицкас на родине защищал цвета «Атлантаса» и «Роталиса». За пределами страны играл за молодежный состав питерского «Зенита» и испанскую «Марбелью». К играм сборной Литвы привлекается с 2016 года.

Бабаханов — воспитанник таразского футбола. В 2014 году дебютировал в премьер-лиге в составе «Тараза». Кроме того, в КПЛ выступал за «Окжетпес», «Иртыш» и «Жетысу».

Напомним, сезон 2019 года «Тараз» завершил на десятом месте, тогда как прописку в премьер-лиге сохранил благодаря победе в переходных играх с «Акжайыком». В зимнее межсезонье клуб возглавил 63-летний казахстанский тренер Владимир Никитенко.

Читайте также
Тараз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Промоутер Головкина предложил чемпиону мира семь миллионов долларов за объединительный бой
Панарин пропустит Матч звезд НХЛ
Кокорин вышел с капитанской повязкой и забил три гола за «Зенит»
КХЛ рассмотрит вопрос прекращения полномочий президента лиги
У Панарина травма. Без него «Рейнджерс» не короли Нью-Йорка
СМИ: Александр Емельяненко арестован на семь суток за дебош
Студенты в США устроили массовую драку на баскетбольном дерби
Третьяк оценил назначение нового министра спорта России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь