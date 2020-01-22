Форвард за 650 тысяч евро покинул участника Лиги Европы от Казахстана ради другого чемпионата

При этом пока неизвестно, на какой срок рассчитан контракт. Новая команда Мбомбо в прошлом году во второй раз подряд стала чемпионом своей страны.

Читайте также Французский защитник покинул участника Лиги Европы и перебрался в клуб КПЛ

Последним клубом 23-летнего футболиста был «Кайсар», за который он забил девять мячей и отдал два ассиста в 26 играх КПЛ-2019, став вторым бомбардиром «волков» после Тиграна Барсегяна (12 голов).

Интересно, что за время выступления в Казахстане Мбомбо улучшил свою рыночную стоимость, подорожав со 150 до 650 тысяч евро.

Карьеру конголезец начинал на родине в 2016 году в составе клуба «Вита» (Киншаса). Далее выступал за бельгийский «Беерсхот» (2017−2018) и словацкий «Тренчин» (2018).

Отметим, что «Кайсар» в прошлом сезоне завоевал Кубок Казахстана, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.