Форвард за 650 тысяч евро покинул участника Лиги Европы от Казахстана ради другого чемпионата
Конголезский нападающий Куле Мбомбо стал игроком латвийской «Риги», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Конголезский нападающий Куле Мбомбо стал игроком латвийской «Риги», сообщает корреспондент Vesti.kz.
При этом пока неизвестно, на какой срок рассчитан контракт. Новая команда Мбомбо в прошлом году во второй раз подряд стала чемпионом своей страны.
Последним клубом 23-летнего футболиста был «Кайсар», за который он забил девять мячей и отдал два ассиста в 26 играх КПЛ-2019, став вторым бомбардиром «волков» после Тиграна Барсегяна (12 голов).
Интересно, что за время выступления в Казахстане Мбомбо улучшил свою рыночную стоимость, подорожав со 150 до 650 тысяч евро.
Карьеру конголезец начинал на родине в 2016 году в составе клуба «Вита» (Киншаса). Далее выступал за бельгийский «Беерсхот» (2017−2018) и словацкий «Тренчин» (2018).
Отметим, что «Кайсар» в прошлом сезоне завоевал Кубок Казахстана, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.
В межсезонье расположение кызылординского клуба, кроме Мбомбо, также покинули Тигран Барсегян («Астана»), Александр Марочкин («Тобол»), Андре Букия («Арока», окончание аренды), Джошуа Джон.