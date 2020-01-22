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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пике, Бускетс и Месси не полетели на матч Кубка Испании против «Ибицы»

«Барселона» в Twitter опубликовала заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Ибицы». Встреча пройдет 22 января и начнется в 21:00 мск.

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На встречу не отправились Жерар Пике, Серхио Бускетс и Лионель Месси.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нету.

Защитники: Нелсон Семеду, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Хуниор Фирпо, Хуан Брандарис.

Полузащитники: Иван Ракитич, Артур Мело, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч.

Нападающие: Антуан Гризманн, Карлес Перес, Абель Руис, Ансумане Фати.

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