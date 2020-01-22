Пике, Бускетс и Месси не полетели на матч Кубка Испании против «Ибицы»
«Барселона» в Twitter опубликовала заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Ибицы». Встреча пройдет 22 января и начнется в 21:00 мск.
«Барселона» в Twitter опубликовала заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Ибицы». Встреча пройдет 22 января и начнется в 21:00 мск.
На встречу не отправились Жерар Пике, Серхио Бускетс и Лионель Месси.
Вратари:
Защитники: Нелсон Семеду, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Хуниор Фирпо, Хуан Брандарис.
Полузащитники: Иван Ракитич, Артур Мело, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч.
Нападающие: Антуан Гризманн, Карлес Перес, Абель Руис, Ансумане Фати.