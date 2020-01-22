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12:04 (мск), источник: Советский спорт

«Барселона» не смогла приобрести Вернера и Обамеянга

Каталонцы продолжают поиски нападающего.

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Источник: AP 2020

Испанская «Барселона» продолжает искать нападающего на замену травмированному Луису Суаресу.

Уругваец получил травму колена и пропустит, ориентировочно, четыре месяца.

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Как сообщает Sport.es, «Барса» рассчитывала взять в аренду до конца сезона Тимо Вернера либо Пьер-Эмерика Обамеянга, однако «РБ Лейпциг» и «Арсенал» ответили руководству каталонского клуба отказом.

По информации источника, на сегодняшний день приоритетным вариантом для «Барселоны» является форвард «Монако» Виссама Бен-Йеддер. Футболист перешел в стан французского клуба в августе 2019 года из «Севильи». В текущем сезоне француз забил 14 голов и отдал семь результативных передач в 21 матче за «Монако».

«Барселона» продолжает вести борьбу с «Реалом» за победу в чемпионате Испании. В активе обеих команд по 43 очка после 20 туров. 25 января сине-гранатовые сыграют в гостях против «Валенсии».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Наполи». Игры пройдут 25 февраля и 18 марта.

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