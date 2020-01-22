«Барселона» не смогла приобрести Вернера и Обамеянга
Каталонцы продолжают поиски нападающего.
Каталонцы продолжают поиски нападающего.
Испанская «Барселона» продолжает искать нападающего на замену травмированному Луису Суаресу.
Уругваец получил травму колена и пропустит, ориентировочно, четыре месяца.
Как сообщает Sport.es, «Барса» рассчитывала взять в аренду до конца сезона Тимо Вернера либо
По информации источника, на сегодняшний день приоритетным вариантом для «Барселоны» является форвард «Монако» Виссама
«Барселона» продолжает вести борьбу с «Реалом» за победу в чемпионате Испании. В активе обеих команд по 43 очка после 20 туров. 25 января
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Наполи». Игры пройдут 25 февраля и 18 марта.