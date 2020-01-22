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13:46 (мск), источник: Газета.Ру

16-летний полузащитник «Бирмингема» может перейти в МЮ

16-летний полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем может перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово предложить за юниора порядка £30 миллионов.

В текущем сезоне розыгрыша второго по силе английского дивизиона Беллингем провел 25 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

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