16-летний полузащитник «Бирмингема» может перейти в МЮ
16-летний полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем может перейти в «Манчестер Юнайтед».
16-летний полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово предложить за юниора порядка £30 миллионов.
В текущем сезоне розыгрыша второго по силе английского дивизиона Беллингем провел 25 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.