16-летний полузащитник «Бирмингема» может перейти в МЮ

По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово предложить за юниора порядка £30 миллионов.

В текущем сезоне розыгрыша второго по силе английского дивизиона Беллингем провел 25 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.