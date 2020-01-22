«Иртыш» объявил соперников на втором сборе в Турции

Второй сбор павлодарского «Иртыша» пройдет с 1 по 19 февраля в Турции.

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Расписание товарищеских матчей «Иртыша» на втором УТС:

2 февраля. «Иртыш» — «Раднички» (Сербия);.

5 февраля. «Иртыш» — «Арда» (Болгария);.

8 февраля. «Иртыш» — «Борац» (Босния и Герцеговина);.

12 февраля. «Иртыш» — «Балтика» (Россия);.

15 февраля. «Иртыш» — «Армавир» (Россия);.

19 февраля. «Иртыш» — «Ворскла» (Украина).

Напомним, 19 января «Иртыш» провел первый товарищеский матч в рамках УТС в Турции. Соперником был серебряный призер чемпионата Туркменистана «Ахал», у которого казахстанский клуб выиграл со счетом 3:1. У павлодарцев голами отметились Артем Попов, Тимур Байжанов и Дмитрий Мандриченко.