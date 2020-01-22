«Иртыш» объявил соперников на втором сборе в Турции
На втором
На втором
Второй сбор павлодарского «Иртыша» пройдет с 1 по 19 февраля в Турции.
Расписание товарищеских матчей «Иртыша» на втором УТС:
2 февраля. «Иртыш» — «Раднички» (Сербия);.
5 февраля. «Иртыш» — «Арда» (Болгария);.
8 февраля. «Иртыш» — «Борац» (Босния и Герцеговина);.
12 февраля. «Иртыш» — «Балтика» (Россия);.
15 февраля. «Иртыш» — «Армавир» (Россия);.
19 февраля. «Иртыш» — «Ворскла» (Украина).
Напомним, 19 января «Иртыш» провел первый товарищеский матч в рамках УТС в Турции. Соперником был серебряный призер чемпионата Туркменистана «Ахал», у которого казахстанский клуб выиграл со счетом 3:1. У павлодарцев голами отметились Артем Попов, Тимур Байжанов и Дмитрий Мандриченко.
На 24 января запланирована контрольная игра «Иртыша» против российского клуба «Олимп» из подмосковных Химок, выступающего в первенстве профессиональной футбольной лиги России. Команду возглавляет известный российский специалист, в прошлом советский футболист Ринат Билялетдинов.