Воспитанник «Кубани» и «Краснодара» из сборной Армении близок к переходу в клуб КПЛ

Петропавловцы находятся в поиске основного голкипера. По итогам просмотра тренерский штаб во главе с Вячеславом Руснаком примет решение относительно будущего игрока в команде.

Стоит отметить, что по новому пункту в регламенте КПЛ Бегларян не будет считаться легионером.

26-летний голкипер родился в Краснодаре и считается воспитанником сразу двух клубов — «Кубани» и «Краснодара». Выступал за армянские клубы «Гандзасар», «Улисс», «Ширак», «Мику» и «Алашкерт». Также играл за латвийскую «Лиепаю».

В составе «Днепра» в прошедшем сезоне провел девять матчей, в которых пропустил 13 мячей. Дважды завоевывал чемпионство в Армении, а также один раз — Суперкубок этой страны. За сборную Армении сыграл 14 матчей.