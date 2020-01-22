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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Кубани» и «Краснодара» из сборной Армении близок к переходу в клуб КПЛ

Вратарь сборной Армении по футболу и белорусского клуба «Днепр» Арсен Бегларян прибыл на просмотр в петропавловский «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Петропавловцы находятся в поиске основного голкипера. По итогам просмотра тренерский штаб во главе с Вячеславом Руснаком примет решение относительно будущего игрока в команде.

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Стоит отметить, что по новому пункту в регламенте КПЛ Бегларян не будет считаться легионером.

26-летний голкипер родился в Краснодаре и считается воспитанником сразу двух клубов — «Кубани» и «Краснодара». Выступал за армянские клубы «Гандзасар», «Улисс», «Ширак», «Мику» и «Алашкерт». Также играл за латвийскую «Лиепаю».

В составе «Днепра» в прошедшем сезоне провел девять матчей, в которых пропустил 13 мячей. Дважды завоевывал чемпионство в Армении, а также один раз — Суперкубок этой страны. За сборную Армении сыграл 14 матчей.

Напомним, в сезоне-2019 «Кызыл-Жар СК», который тренировал Али Алиев, стал победителем первой лиги и в 2020 году выступит в КПЛ. В январе клуб объявил о назначении молдавского специалиста Вячеслава Руснака на пост главного тренера и отправился на первые сборы в Турцию.

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